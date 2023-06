Kanada luureteenistus hoiatas venemeelsete häkkerite rünnakute eest

Venemaad toetavad häkkerid võivad üritada halvata Kanada võimsat nafta- ja gaasisektorit, eelkõige seetõttu, et Kanada on üks Ukraina tugevamaid toetajaid, teatas Kanada signaalluureamet.

Luureteenistus märkis, et Venemaa on korduvalt kasutanud küberrünnakuid riikide vastu, mida näeb enda geopoliitiliste vastastena.

"Meie hinnangul on olemas oht, et venemeelsed häkkerid põhjustavad Kanada nafta- ja gaasisektorit halvava intsidendi /.../ ka seetõttu, et selles sektoris on palju kaitseta sihtmärke," märgiti ohuanalüüsis.

Kanada on naftatoodangult maailma neljas riik ning nafta- ja gaasisektoris töötab umbes 600 000 inimest ja see sektor moodustab Kanada sisemajanduse kogutoodangust viis protsenti.

"On keeruline ülehinnata nafta- ja gaasisektori tähtsust Kanada rahvuslikule julgeolekule, sest suur osa meie üliolulisest taristust sõltub nafta ja gaasi toodangust," märkis signaalluureamet.