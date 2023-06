Tartu Ülenurme uuselamurajooni elanikke häirib lehmade ammumine

Mitmed Tartu külje all asuva Ülenurme uuselamurajooni elanikud kurdavad, et juba kolmandat suve pole neil õiget öörahu olnud, sest naabruses asuval poldril mahlast rohtu nosivad veised ammuvad häirivalt valjult.

Poldri külje all Mõisniku tänaval elav Kätlin Anier väitis, et veised häälitsevad niivõrd häirivalt, et ei lase sõna otseses mõttes teda, aga ka naabreid veel viiest majapidamisest magada, kirjutas Tartu Postimees.

Kambja vallavolikogu liige Tarmo Kleimann, kes elab samuti Mõisniku tänaval, ütles, et ta ei näeks probleemi, kui veised häälitseks nii-öelda normaalselt, aga praegu loomad sõna otseses mõttes karjuvad.

Karja omanik Priit Ojamaa ütles, et tema veised pole millegi poolest iseäralikud ja tema neid kuidagi eriliselt karjuma ei pane.

Tarmo Kleimann pakkus, et kuna Ojamaal on maa kasutamiseks RMK-ga leping selle aasta lõpuni, siis vald võiks võtta seisukoha, et lepingut sellisel kujul ei pikendata, vaid Ojamaa viiks veised asulast kaugemale.