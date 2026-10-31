Venemaa õhurünnak jättis osa Kiievit elektri ja veeta

Venemaa ründas reede hilisõhtul Kiievi energiataristut, mille tagajärjel jäi osa Ukraina pealinna nelja rajooni elanikest elektrita ning linnas tekkisid ka probleemid veevarustusega. USA valitsus kiitis küll heaks Patrioti õhutõrjerakettide tarne Ukrainale, kui president Volodõmõr Zelenski sõnul võivad need kohale jõuda alles mõne aasta pärast.

"Kiiev: vaenlane ründas energiataristuobjekti. Osa Oboloni, Darnõtsja, Desna ja Podili linnaosast jäi elektrita," kirjutas Kiievi linnapea Vitali Klõtško ühismeedias.

Kiievi energiaettevõtte DTEK teatel ei kehti neis linnaosades praegu tavapärased elektrikatkestuste graafikud.

"Pealinna energeetikud töötavad juba kahjustatud objektidel, et seadmete töö võimalikult kiiresti taastada ja tuua kiievlastele elekter tagasi," teatas ettevõte.

Klõtško teatas, et vaenlase rünnakutes mitmele elutähtsa taristu objektile kahjustada saanud elektrivarustuse tõttu langes veevarustussüsteemis rõhk ning süsteemi töös tekkisid häired. Energeetikud töötavad varustuse taastamise nimel.

"Üks pealinna elutähtsa taristu objekt sai kolm tabamust mehitamata õhusõidukitelt. Selle tõttu tekkis linnas probleeme veevarustusega. Praegu töötavad energeetikud elektrivarustuse taastamise nimel," kirjutas ta.

Linnapea andmetel tegelevad energeetikud pärast vaenlase rünnakut pealinna elutähtsa taristu objektide elektrivarustuse taastamisega.

Esimesena taastati veevarustus Oboloni linnaosas. Svjatošõni, Podili ja Ševtšenko linnaosas oli veesurve madalama, kuid Dnepri vasakkallas ning Petšerski, Solomjanka ja Holossijevo linnaosa on endiselt veeta.

Trumpi administratsioon kiitis heaks Patriot-rakettide müügi Ukrainale

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kiitis reedel heaks õhutõrjesüsteemi Patriot 500 püüdurraketi müügi Ukrainale, teatas USA välisministeerium, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas samas , et tarned võivad võtta aastaid.

Heakskiit, mis esitatakse kongressile läbivaatamiseks, anti pärast Ukraina võimude nädalaid kestnud kaebusi, et nende püüdurrakettide varud on kahanemas. Paket kogumaksumus oleks umbes 2,1 miljardit dollarit.

"Kavandatav müük parandab Ukraina võimet tulla toime praeguste ja tulevaste ohtudega, täiustades riigi integreeritud õhu- ja raketitõrjevõimekust," seisis USA välisministeeriumi avalduses.

Patriot raketid on Ukraina jaoks ühed olulisimad relvad Vene droonide ja rakettide tõrjumiseks.

Avalduses ei täpsustatud, millal relvad Ukrainale tarnida võidakse.

Zelenski ütles aga reede hilisõhtul sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter) tehtud postituses, et "tarned võivad alata ALLES MÕNE AASTA PÄRAST".

"Me palume oma Ameerika partneritel leida lahendus ajaks, mil on reaalne oht ja tõeline vajadus kasutada PAC-3 püüdurrakette," ütles Zelenski, kasutades relvade lühendit.

Ukraina riigipea tegi ettepaneku, et USA ja Euroopa liitlased võiksid anda tema riigile praegu laos olevaid rakette, mida hiljem uue ostuga täiendataks.

"Kavandatav müük toetab Ühendriikide välispoliitilisi ja riikliku julgeoleku eesmärke, parandades partnerriigi julgeolekut, kes on Euroopas poliitilise ja majandusliku stabiilsuse tagaja," teatas välisministeerium.

USA ja Ukraina vahelised pinged teravnesid selle kuu alguses pärast seda, kui Washington sõlmis Venemaaga diislikütuse tehingu. Samuti teatas Ukraina, et USA aeglustab nende juurdepääsu satelliit-internetiteenustele ja on peatanud osa luureinfo jagamisest.

Pinged leevenesid pärast seda, kui Zelenski pidas 20. oktoobril Oslos läbirääkimisi USA saadikutega.

USA välisministeerium teatas, et relvamüügi eest tasutakse Ukraina liitlaste annetustega, mitte USA rahadega.