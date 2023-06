Konkurentsiamet keelas talvel kahel postiettevõttel – Omnival ja Express Postil – ühineda, viidates monopoli tekkele. Express Post lõpetas seejärel lehtede kojukande ning lehti viib nüüd Viljandis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas kodudesse Omniva.

Lehtede kojukande üleminek Express Postilt Omnivale on läinud vaevaliselt. Mõni Tallinna elanik pole lehti kätte saanud nädal aega. Proua Anne ja Virke postkastidesse jõudsid lehed viimati eelmisel kolmapäeval. Daamid on ühendust võtnud nii Omniva kui ka ajalehetoimetustega.

"Siis ma ootasin neljapäevani, kus pidid tulema teised lehed. Siis ka ei tulnud lehti. Proovisin jälle helistada, ühendust ei saanud. Kirjutasin Omnivale. Omnivast ma siiani vastust ei ole saanud," rääkis Anne.

Kuigi mõlemal proual on olemas digitellimused, soovivad nad harjumusest ikka paberlehte lugeda.

"Praegugi mõtlen, et võib-olla ma peangi Õhtulehe tellimuse sellepärast ära lõpetama," sõnas Virke.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutovi sõnul pole Omniva Viljandis tehtud vigadest õppinud, kuigi üleminek toimus seal aprilli alguses. Tellimuste lõpetamine talle niivõrd muret ei valmista.

"Rohkem teeb isegi muret kõigi väljaannete üleüldine mainekahju, sest ega inimesed ei süüdista Omnivat, süüdistatakse meid," ütles Šmutov.

Õhtuleht saadab tellijatele välja kompensatsioonipaketi, kus lugejad saavad ise valida, mida nad tekitatud kahju eest vastu soovivad. Šmutovi hinnangul oleks kahe postiettevõtte ühinemine sellised probleemid ära hoidnud.

"Oleks see ainult meie lahendada, siis ma saaks ise öelda, et siin on minu lahkumisavaldus. Kuna see tuleb lahendada Omnivas, siis seal loomulikult lahkumisavaldust keegi ei esita, sest tegemist on riigifirmaga. Meie võimalus on ainult neid mõjutada. Eks me ühelt koosolekult teisele nendega jalutame," rääkis Šmutov.

Omniva sõnul on muredel mitu põhjust – mõnel juhul pole aadressid Omnivani jõudnud ning näiteks korterelamu võtmeid ei tohi eelmine postikandja Omnivale edasi anda, vaid võtmed tuleb anda esmalt tagasi korteriühistule.

Postiringide ülevõtmine sundis Omnivat ka uusi lehekandjaid leidma.

"Inimeste leidmine nii varajastele hommikutundidele tööle osutus keerulisemaks, sest suviti ka meie võistleme kõikide teiste tööpakkumistega kõikidel turgudel. Siiski peab aru saama, et inimesed teevad uut tööd ja kohanemine võtab aega," rääkis Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Omniva loodab lehekanded paari nädalaga korda saada.