Omniva lehekande probleemid pole veel lahenenud

Ainsana paberlehtede kojukande teenust pakkuma jäänud Omniva pole kahe kuu jooksul suutnud leida piisavalt töötajaid, et lehed õigeaegselt tellijateni jõuaks. Ettevõte aga lubab, et jõuab lahenduseni lähipäevadel.

Sellest, et värsked ajalehed ja ajakirjad tellijateni ei jõua, on räägitud alates hetkest, mil Express Post lõpetas tegevuse ning kandepiirkondades võttis töö üle Omniva. Ettevõttele tähendas see aga uue süsteemi väljatöötamist.

"Ma kõigepealt vabandan siiralt kõikide lehetellijate ees just seetõttu, et meil ei ole õnnestunud varahommikust kannet oodatud kvaliteediga turule tuua," ütles Omniva Eesti juht Kristi Unt.

Tallinna Kalamaja asumi elanik Marge Lepikult on oma lehest ilma jäänud korduvalt. Tema tellitud perioodika peaks postkasti jõudma neljal päeval nädalas.

"Väga segane. On olnud nii, et mõni päev tuleb ja mõni päev ei tule. Viimasel ajal on ainult reedeti leht postkasti sattunud, aga Autoleht võluvitsa kombel tuleb kolmapäeviti postkasti," rääkis Lepikult.

Omnivasse pöördudes on naine saanud vastuseid nädal aega hiljem, kuid needki pole seni olukorda parandanud. Sarnaseid lugusid on ettevõttel teisigi.

"Pöördumiste arv oli nii suur, et hoolimata sellest, et me võtsime inimesi juurde – meil on väline partner –, on vastamisjärjekord siiski veel pikem kui me oleme tegelikult välja lubanud," sõnas Unt.

Ka Maaleht, millel on üks suuremaid tiraaže, on pärast Omniva ja Express Posti liitumist saanud hulga tellijate järelepärimisi.

"Ega ei möödu päeva, kus keegi ei helistaks, ei kirjutaks, või seltskonda, kus ei käiks ja kus keegi ei kurdaks, et ta pole lehte saanud. Selles suhtes pärast Omniva ülevõtmist on olnud väga keerulised ajad," ütles Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Liitumisest alates on Maaleht ka omajagu tellijaid kaotanud.

Peamine põhjus, miks Omniva paberlehti laiali kanda ei jõua, on töötajate puuduses ja uute töötajate väheses vilumuses. Kuigi värbamisega alustas ettevõte juba veebruaris, on postiljone siiani mitukümmend puudu.

"Muutsime tööletulemise tasu, vaatasime üle ka selle, et kui inimesed tulevad kaugemast piirkonnast, kuidas me saaks toetada, kui transport ei käi," ütles Unt.

Ka majadesse sissepääsemisega on Omnival olnud raskusi.

"Me ei pääsenud korteriühistutesse. Meil on osade korteriühistute võtmed seal, kus me kanname päeval. Aga päevane kanne läheb välja varem kui hommikune tagasi jõuab. Ja meil oli väga suur hulk korteriühistuid, kelle poole me pöördusime, me ei leidnud kontakti ja me ei saanud võtmeid," selgitas Unt.

Ettevõtte juhi sõnul on olukord paranemas.

"Kandekvaliteet ehk varahommikuste ringide väljumise kvaliteet on nüüd ainult lähipäevade küsimus. Mis võtab veel mõned päevad aega, on just jõuda õigesse vastamisaega nende päringutega, mis on tulnud meie kliendikeskusesse," rääkis Unt.

Kujunenud olukorda jälgib ka konkurentsiamet, kes on Omnivalt selgitusi nõudnud ja probleemide jätkumisel vajadusel tõrgetega tegeleb.