Energiaekspert: nafta ja gaasi hind püsivad lähiajal stabiilsena

Nafta hind on püsinud ebaharilikult stabiilsena juba mai algusest ning seda ei kergitanud märkimisväärselt ka sündmused Venemaal, kuigi eksperdid nii prognoosisid, märkis Mäe.

"Tegelikult see naftahinna tõus nüüd nii suur ei olnud, kui võinuks eeldada või seda eksperdid, müüjad, vaatlejad ja turud märkisid. See Wagneri mässu mõju oli väga lühiajaline," ütles ta.

Nafta hinda hoiab stabiilsena lääneriikide võitlus inflatsiooniga ehk intressimäärade tõus, mis kärbib tarbimist ja nõudlust kütuste järele, leidis Mäe.

"Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja ei ole ette näha, et intressimäärad alla läheksid. Kuna majandus on nii-öelda suure surutise all, siis seetõttu ka nafta tarbimine ei ole kasvanud ja ka Hiina ei ole hoolimata mitmetest ponnistustest seal oma majandus sellise tempoga käima saanud, nagu eeldati," lausus ta.

Nafta madala hinnaga ei ole aga rahul osa naftatootjaid ning näiteks Saudi Araabia kärbib järgmisel nädalal tootmist miljoni barreli võrra päevas ehk umbes kümme protsenti.

"Ja siis on näha, mitte küll kohe, aga ütleme nädala jooksul, et kas ja kuivõrd see (nafta) hinda mõjutab. Aga minu arvates praegu intressimäärad lääneriikides mõjutavad seda hinda rohkem, kui need tootmise kärped," lausus Mäe.

Brenti toornafta hind oli kolmapäeva seisuga 72 dollarit barreli kohta, USA-s kaubeldav toornafta WTI hind 68 dollarit.

Suured varud hoiavad gaasi hinda paigal

Maagaasi hind on võrreldes mullu sama ajaga mitu korda madalam ja ette pole näha, et hind kerkima hakkaks, nentis Mäe.

"Üks põhjus, miks vähemalt Euroopas on hinnad püsinud stabiilsena, on ikkagi see, et eelmisel aastal varuti maagaasi tublisti, enneolematult tublisti, seda varu on praegu üsna pikalt ja varumine jätkub. Tõsi, vahepealne kuumalaine, mis Euroopat tabas, võttis varumise tempot vähemaks. Aga see ei tähenda, et varud ei kasva," lausus Mäe.

"Nende varude najal, ma arvan, hind püsib suhteliselt stabiilsena. Lühiajaliselt võib see tõusta," lisas ta, märkides, et ajutist kõikumist võib põhjustada näiteks hinnavahe Aasia turgudega.

"Aga praegu see vahe ei ole väga suur. On Aasia kasuks, aga nemad on hakanud ka oma varusid seal täiendama ja see on see põhjus, miks hind Aasias on ajutiselt kõrgem kui Euroopas. Aga Euroopa maagaasi varud maa-alustes hoidlates on praegu see, mis turgu stabiilsena hoiavad ja tõenäoliselt hoiavad aasta lõpuni ka," lausus Mäe.

Gaasibörsil TTF oli kolmapäeval maagaasi hind napilt alla 35 euro megavatt-tunni eest. Mullu samal ajal oli hind 100 euro lähedal, tõustes augusti lõpuks korraks üle 300 euro megavatt-tunni eest.