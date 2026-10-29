Koolinoored mängivad Tallinnas trammidega ohtlikke mänge

Fotol oleval poisil on kapuuts peas ning ta on sellises asendis, et trammijuht teda ilmselt ei näe. Pildil on näha, et sündmuskoht oli Põhja-Tallinnas Koplist Lasnamäele sõitval trammil. Tramm seisis Volta peatuses.

Tallinna linnatranspordi (TLT) teenindusdivisioni juht Tarmo Lai ütles ERR-ile, et sellised juhtumeid tuleb aeg-ajalt ette. Kui lastel on koolivaheaeg, siis sarnased teod sagenevad.

"Mingi periood ei ole neid juhtumeid üldse ja mingil perioodil toimub iga päev midagi," nentis ta. Lai lisas, et juhtumid sagenevad, kui noortel ja lastel on liiga palju vaba aega.

Ta sõnas, et TLT teeb koostööd politsei ja munitsipaalpolitseiga. Korrakaitsjad on käinud lastele Kopli piirkonna koolides rääkimas, et sellised teod on väga ohtlikud.

Lai ütles, et selliste niinimetatud naljade käigus on juhtunud lastega ka õnnetusi. Hukkunuid pole veel olnud. Lai sõnas, et sellised õnnetused on palju ohtlikumad kui näiteks tõukerattaga kukkumised.

Tramm kaalub 45 kuni 60 tonni. "Kui kukud sinna alla, meenutavad tagajärjed suure tõenäosusega päris hirmsat õudusfilmi," märkis ta.

Selliste mängudega võib ohustada laps nii ennast kui ka teisi. Näiteks võib trammijuht sellises olukorras lapse kaitsmiseks järsult pidurdada. Siis võivad aga viga saada trammis viibijad. Lai nentis, et praegu on pime aeg ja trammijuhid ei pruugi õigel ajal selliseid juhtumeid märgata.