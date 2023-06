Saaremaa laevafirmas valmib Euroopa tuleviku militaarlaev

Baltic Workboatsi tehases hakatakse arendama ja ehitama täiesti uut, ainulaadset tuleviku poolautonoomset militaarlaeva. Koos Baltic Workboatsiga osalevad arendustöös kokku kümme Euroopa riiki. Saaremaa ettevõte on laevamudeli arenduse juht.

"Ma ütleksin, et peale alumiiniumi kõik muu saab olema uus ja innovatiivne ja lahendused, mida tänapäeval veel kasutatud ei ole. Laeva peamine tööülesanne saab olema seire ja patrullimine. Ja ta on ka baaslaevaks väiksematele veesõidukitele ja ka droonidele," kirjeldas Baltic Workboatsi laevatehase juht Erik Aleksejev.

Eesti osaleb tegelikult kokku 16 Euroopa kaitsefondi arendusprojektis, kus luuakse uusi lahendusi küber- ja infosõja valdkonnas, mereseires, satelliitide arenduses ning maakaitses ja informatsioonitehnoloogias.

"Ja nende projektide kogumaht on ligi 500 miljonit eurot. Väga suur summa ja väga mõjukad valdkonnad. See raha kõik Eestisse ei tule, sest seal on ka teiste riikide ettevõtteid ja teadusasutusi, aga see näitab, et Eesti ettevõtted on olulistes konsortsiumites sees ja teevad seal loomulikult väga head tööd," rääkis kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ootab põnevusega uusi arendusi.

"Me oleme olnud kaasatud nende nõuete kirjeldamisse ehk siis sellesse, mida see alus teha võiks. Ja see on see, millega mereväe osalus on piirdunud. /.../ Me kahtlemata jälgime huviga ja põnevusega prototüübi valmimist ja selle katsefaase ja milliseid elemente sellest teadustööst võiks rakendada tulevikus mereväe platvormil," ütles Saska.

Nasval asuvas Baltic Workboatsi tehases ehitatakse täielikult see 50-meetrine Euroopa tuleviku militaarlaev valmis ja loodetakse veesata kolme aasta pärast.