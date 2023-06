Bulgaaria kaasab Schengenisse saamiseks Hollandi ja Austria tollieksperdid

Schengeni viisaruumiga ühineda sooviv Bulgaaria võib enda välispiirile kutsuda Austria ja Hollandi tolliametnikud. Need kaks riiki on siiani blokeerinud Bulgaaria ühinemise Schengeniga.

Bulgaaria peaminister Nikolai Denkov ütles kolmapäeval Politicole, et Bulgaaria kavatseb enda piirile Türgiga kutsuda Hollandi ja Austria tollieksperdid, leevendamaks nende riikide muresid. Bulgaaria soovib liituda Schengeni viisavaba alaga, kuid seni on Holland ja Austria seda blokeerinud. Denkov ütles lisaks, et kohtub neljapäeval ka Madalmaade peaministri Mark Rutte ning Austria kantsleri Karl Nehammeriga.

Kohtumistel on fookuse all ränne ja eriti probleemne Türgi-Bulgaaria piir, üle mille on pikalt püütud inimesi, narkootikume ja relvi Lähis-Idast ebaseaduslikult Euroopasse saada. Nikolai Denkovi sõnul püüab Bulgaaria võimalikult palju kaasata nii Austriat kui ka Hollandit, et nad näeks mis piiril toimub, kuna sealne olukord pole kerge. Denkovi kinnitusel luuakse Bulgaarias praegu koos Europoliga ka politsei eriüksust, mis peaks võitlema inimkaubanduse vastu.

Tollikogemuse jagamise projekt sai alguse Bulgaaria eelmise valitsuse ajal ning seda rahastab osaliselt Euroopa Komisjon. Projekti eesmärgiks on usalduse tekitamine.

Bulgaaria-Türgi piiri suurim murekoht on Kapitan Andreevo piiripunkt, mis on olnud kurikuulus smugeldajate sisenemispunkt Euroopa Liitu. Samuti pressiti seal importijatelt raha välja. Väidetavalt oli piiripunkt pikalt organiseeritud kuritegevuse kontrolli all. Bulgaaria valitsus samas teatas eelmise reformimeelse peaministri Kiril Petkovi ajal, et kontroll piiripunkti üle on taastatud. Nikolai Denkov samas tunnistas, et Bulgaaria võimudel on veel Kapitan Andreevo piiripunktiga väljakutseid.

Politico tõi esile, et peale piirikontrolli ja tolli peab Bulgaaria Schengenisse saamiseks võistlema ka Hollandi ja Austria poliitikutega, kes Bulgaaria Schengenisse saamist kasutavad siseriiklikuks vaidluseks. Nikolai Denkov kinnitas Politicole, et asjaga edenemise tarbeks küsib ta nii Mark Ruttelt kui ka Karl Nehammerilt hästi konkreetseid asju, mida Bulgaaria saaks piirikontrolli tugevdamiseks ära teha.

Aprillis kinnitas Austria välisminister Alexander Schallenberg, et Austria soovib enne Schengeni viisavaba ala laienemist näha asüülitaotlejate arvu püsivat vähenemist.