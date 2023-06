Venemaa võtab Wagneri impeeriumi otsesema kontrolli alla

Vene võimud otsustasid peale Wagneri üksuste mässu eelmisel nädalavahetusel võtta Wagneri grupeeringu tegevuse välisriikides otsesemalt Vene võimude kontrolli alla. Näiteks lendas Vene asevälisminister Damaskusesse, et isiklikult Süüria presidendile Bashar al-Assadile kinnitada, et Wagneri palgasõdurid Süürias ei tegutse seal enam iseseisvalt.

Samuti helistasid kõrged Vene välisministeeriumi ametnikud Kesk-Aafrika Vabariigi presidendile, kinnitades Venemaa edasist seotud Aafrikaga olenemata Wagneri mässust. Sealse riigi presidendi ihukaitsjate sekka kuuluvad ka Wagneri palgasõdurid, tõi The Wall Street Journal oma allikatele tuginedes esile. Lisaks sellele lendasid Vene eriolukordade ministeeriumi lennukid Süüriast Malisse, kus samuti on kohapeal Wagneri võitlejaid.

Kogu selle diplomaatilise tegevuse eesmärgiks oli minimeerida nädalavahetusel toimunud mässu tekitatud kaost ning kinnitada Venemaa partneritele Aafrikas ja Lähis-Idas, et Wagneri operatsioonid jätkuvad katkestusteta, kinnitasid The Wall Street Journalile diplomaadid ja luureametnikud.

Venemaa eitas varem mitmeid aastaid seotust Wagneri grupeeringuga. Samas tunnistas Vene president Vladimir Putin hiljuti avalikult, et Venemaa rahastas riigieelarve kaudu Wagneri palgasõdureid. Vene opositsiooniline väljaanne Meduza meenutas Twitteris Putini varasemaid eitusi.

Putin responds to questions on Wagner Groups connection to the Russian state. pic.twitter.com/coOuvrAoNV — Meduza in English (@meduza_en) June 28, 2023

Endine USA eriesindaja Lääne-Aafrika Saheli piirkonnas J. Peter Pham tõi oma kommentaaris esile, et Wagneri grupeering võimaldas Venemaal oma mõjuvõimu mitmel pool maailmas laiendada, samas eitades Vene riigi seotust. Phami sõnul on ebaselge, et kas Vene võimud ka edaspidi selle keerukuse ära haldavad.

Wagneriga seotud ettevõtted teenisid Aafrikas sadu miljoneid dolllareid, mille najal rahastati Venemaa mõjuoperatsioone nii Aafrikas kui ka Ukrainas. Tulu saadi nii Sudaani kulla ekspordist Venemaale kui ka Kesk-Aafrika Vabariigis kaevandatud teemantide ekspordist Araabia Ühendemiraatidesse. Samuti on Wagneri võitlejad turvanud mitmeid autokraatlike režiime nii Lähis-Idas kui ka Aafrikas. Koos Ukrainas ja Venemaal paiknevate inimestega on Wagneril rohkem kui 30 000 võitlejat. 6000 Wagneri võitlejat on väljaspool Ukrainat ja Venemaad.