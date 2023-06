Paide volikogu avaldas linnajuhtidele umbusaldust

Paide linnavolikogu koalitsiooni moodustasid sotsiaaldemokraatliku taustaga valimisliit Paide – Inimeste Linn, Keskerakond ja Reformierakond. Umbusaldamisel olid kaalukeeleks valimisliitu Paide – Inimeste Linn kuulunud Anneli Suits ja Margit Udam, kes samuti hääletasid umbusaldamise poolt.

"Nagu ka umbusalduses kirjas oli, on meie linna rahaline olukord väga keerukas, meie põhitegevuse tulem on esmakordselt negatiivne. Ja meil tuleb hakata tegema väga raskeid kärpeid," rääkis Udam.

Põhitegevuse tulem jääb tänavu 2,7 miljoni euroga miinusesse. Uus, loodav koalitsioon tahab vähendada valitsemiskulusid, juttu on olnud ka abilinnapeade ametikohtade kaotamisest.

Ametist tagandatud linnapea Kulno Klein (SDE) ütles, et tänavu peab Paide linn kenasti vastu, samas tunnistab ta, et probleeme võib tekkida järgmisel aastal.

"See, et siin osad volikogu liikmed väidavad, et järgmise aasta esimeses kvartalis lähme saneerimisele, on täielik valejutt. See ei vasta tõele. Jah, 2024 on pingeline aasta, aga Paide linn jääb ellu," ütles Klein.

Ka opositsioonilisse Isamaasse kuuluv Ründo Mülts kinnitas, et linna ähvardab saneerimine, kuid senine valitsus pole selle ärahoidmiseks nähtavaid pingutusi teinud.

"Seetõttu oleks paslik ikkagi laiendada seda ringi, kes otsustavad selle üle, mis tuleb, mis ei tule, kuidas me läheme edasi. Sest lõpptulemus võib olla päris kohutav," rääkis Mülts.

Uue koalitsiooni moodustavad erakond Isamaa, EKRE ja valimisliit Uus Paide, kellega liituvad nii-öelda üle läinud saadikud. Linnapeaks võib saada ehitusettevõtja ja kunagine linnapea Kaido Ivask.