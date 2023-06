WSJ: USA on otsustamas pikamaarakettide Ukrainale andmise kasuks

USA on heaks kiitmas ATACMS pikamaarakettide andmist Ukrainale, kirjutab The Wall Street Journal, toetudes USA ja Euroopa ametnikele.

Lehe andmetel on heakskiit vaja saada veel kõige kõrgemal poliitilisel tasandil, kuid ka Valges Majas on jõutud arusaamale, et Ukrainat on vaja lähinädalatel toetada.

Pentagon teatas neljapäeva õhtul ajalehe artiklit kommenteerides, et neil pole andmeid, et selline otsus lähiajal tehtaks.

Samas on Venemaal Wagneriga juhtunu olnud toeks pigem skeptikutele, kelle hinnangul pole praegu vaja olukorda eskaleerida.

CNN teatas nädalapäevad tagasi, et NATO soovitas Ukrainal niinimetatud Wagneri mässu ajal mitte rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke, et mitte jätta muljet, et Ukraina liitlased on ka Prigožini liitlased ja üritavad sekkuda Venemaa siseasjadesse.

Euroopa ametnikud on varem Washingtonile survet avaldanud, et USA saadaks Ukrainale pikamaarakette. Euroopa riigid loodavad, et nii nagu USA muutis kurssi Abramsi tankide tarnimise osas, siis nüüd teeb Washington seda ka ATACMS -i rakettide osas.

HIMARS mitmikraketiheitjad suudavad välja tulistada ka pikamaa ATACMS rakette. ATACMS-i raketi laskeulatus on kuni 300 kilomeetrit.

Ukraina on juba HIMARS relvasüsteemi abil rünnanud mitmeid Vene laskemoonaladusid, logistika- ja juhtimispunkte. ATACMS rakettidega oleks HIMARS-i laskeulatuses ka Krimmi poolsaar.