Inflatsioon puges ka laulu- ja tantsupeo jäätisehindadesse

Laulu- ja tantsupidu on tähtis üritus ka jäätisemüüjatele, kel seal hea ilma korral tonnide viisi jäätist kaubaks läheb. Hoogne hinnatõus on aga jõudnud ka peoplatsile.

Tänavusel laulu- ja tantsupeol on jäätisemüüjaid palju ning muu hulgas on esindatud ka vegan- ja masinajäätise ning mullivahvlis serveeritava jäätise müüjad.

Laulu- ja tantsujäätist toodab seekord Balbiino, mille turundusdirektori Anne Tääkre sõnul ostetaksegi just seda nende lauluväljaku ja Kalevi staadioni müügipunktidest kõige rohkem. Seda jäätist jagatakse ka osalejatele toidu kõrvale, kokku 131 000 tükki ehk 5,4 tonni.

"Kuna on soe ilm, ostetakse jäätist lausa kastidega, ilmselt gruppidele," ütles Tääkre.

Balbiino müüb jäätist ka pallidena vahvlitorbikusse, kuid pehmet jäätist nad ei paku ja kokteili jaoks kasutavad pandipakendi topsi, mille eest tasutavad kaks eurot saab tagastamisel tagasi.

Konkurentide hindadel hoitakse Tääkre sõnul natuke ikka silma peal, aga plaanid, millise hinnaga jäätist müüa, tehti siiski juba varem ära. Seda, et jäätis palava ilmaga peoplatsidelt otsa saaks, ei pidanud ta tõenäoliseks.

"Meil on staadionil külmutusautod, kust saame järjest juurde tuua ja igal hommikul viiakse ka tehasest jäätist juurde. Tehas käib praegu kolme vahetusega. Loodan, et ei teki niisugust momenti," lausus turundusdirektor.

Nii Balbiino kui Premia kioskites maksab üks jäätisepall 2,5 eurot ja kaks palli 3,5 eurot.

Premia juht Aivar Aus ütles, et ehkki nemad on varem paljudel kordadel laulu- ja tantsupeojäätist valmistanud, siis seekord võitis konkursi konkurent ja see annab kindlasti Balbiinole ka müügieelise, sest reklaamid on igal pool ja uued jäätised maitstakse ikka alati ära.

"Esimene laine käib ikka läbi, ise ka alati degusteerime uued jäätised kevadel ära," kinnitas ta, kuid lisas, et Premia tõi laulu- ja tantsupeo puhul uuesti müügile oma Do-Re-Mi jäätise ja selle müük poodides on väga hea.

Aus ennustas, et tänavu laulupeopäevaks prognoositava vihmasaju tõttu võib jäätise ja teiste toitude müük peoplatsil kesiseks jääda. Kindlasti mõjutab paljusid müüjaid ka korduvkasutatavate pakendite nõue.

"Me oleme iga õhtu pannud asju üles ja näen, kui palju oli tühje kohti. Arvan, et nii mõnigi jätab tulemata, sest kulud suurenevad. Arvan, et ilma pärast ja pakendivärk ka. See on õige asi, kõik südames pooldavad, aga kui hakkad tegema, läheb kõik kallimaks," tõdes ta ja märkis, et lisaks ei pruugi väiksemad lapsed aru saada pakendile pandiraha lisandumise süsteemist.

Premia laulupeol müüdavast sortimendist leiab neljaeurose pehme jäätise ja nii kõrget hinda põhjendas jäätisemüüja sellega, et seda tehakse nende enda Vana Toomase jäätise segust, mis vahustatakse ja sinna läheb lihtsalt rohkem jäätist sisse.

"Teistel selliseid masinaid pole. Vahustame oma jäätise üles ja julgelt ütlen, et see on parim jäätis turul," sõnas Aus ja lisas, et nad tunnevad turgu hästi ja niisugune on paraku turuhind, sest kallimaks on läinud nii tooraine, vahvel kui ka kasvanud müüjate palgad ning laulupeol tuleb lisaks veel müügikoha ja elektri eest kokku mitukümmend tuhat eurot maksta.

Kui varem oli Premial jäätisepallide jaoks biolagunev tops, siis nüüd müüakse neid just pakendimurede vältimiseks ainult vahvlis.

Praegu veel Ausi sõnul jäätist väga palju ei osteta, lauluväljakul proovid alles algasid, tantsuväljakul jäid aga neljapäeva õhtul ja reede hommikul proovid ära, sest lapsed ei pidanud palavusele vastu.

"Ilmafaktor on meeletu," sõnas Aus, kelle sõnul on laulu- ja tantsupidu seega müüjale suur risk.

Toitlustusalasid tuleb laulupeale kaks: üks Mere väravate poole ja teine tuletornipoolsele nõlvale. Laulu- ja tantsupeo pressiteenistuse kinnitusel ei vasta tõele väited, nagu poleks peoplatsil piisavalt toitlustajaid.

Peol toitu pakkuvatel ettevõtetel on vaba voli ise hinnad kehtestada ja korraldajad neile selleks mingeid piire ei ole seadnud.

Pressiteenistus ei pidanud võimalikuks välja tuua, kui palju tuleb oma müügikoha eest peol maksta, sest see sõltub suurusest, sortimendist ja teistest tingimustest, mis kõik iga müüjaga eraldi läbi räägitakse.