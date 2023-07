Zelenski: Ukraina tahab näidata sõjalist edu veel enne NATO tippkohtumist

Ukraina soovib näidata, et on suutnud saavutada sõjalist edu Vene vägede väljatõrjumisel veel enne juuli keskel toimuvat NATO tippkohtumist Vilniuses, ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Peame veel enne tippkohtumist näitama tulemusi, aga iga meeter [tagasivõidetud pinda] maksab elusid," ütles Zelenski välismeediale antud intervjuus, mida vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina presidendi sõnul takistas vastupealetungi algust ka sellekevadine ilm: "Tugevad vihmad kestsid väga kaua ja see aeglustas mõningaid protsesse."

Zelenski kutsus ka lääneriike jätkama Ukraina toetamist. "Sügisel me korraldasime vasturünnaku, kuna vajasime tulemusi. Me arvestasime teatud asjadega, aga suurtükid saabusid hiljem," rääkis president. "Me peatusime, kuna ei saanud edasi liikuda. Edasitungimine oleks tähendanud inimeste kaotamist, meil ei olnud [piisavalt] suurtükke," lisas ta.

Zelenski sõnul on Ukraina relvajõud inimelude kaotamise suhtes väga ettevaatlikud. "Kiired asjad ei ole alati turvalised. Kui mulle öeldakse, et kaks kuud kestva rünnakuga surevad tuhanded, kuid kolmekuulisega hukkub vähem, siis loomulikult ma valin teise variandi… Valides aja ja inimelude vahel on loomulikult tähtsamad inimesed," rääkis Zelenski.

NATO tippkohtumine toimub Vilniuses 11.- 12. juulil.