USA: Hiina uus spionaažiseadus ohustab sealseid välisfirmasid

Hiina parlament uuendas sel aastal põhjalikult välisluurega võitlemise seadusandlust, mis jõustus 1. juulil, keelustades igasuguse riikliku julgeolekuga seotud teabe edastamise välismaale ning laiendades luuramise mõistet.

Hiina on sel aastal võtnud rangema tähelepanu alla riigis tegutsevad USA konsultatsioonifirmad, mistõttu on suhtekorraldusfirmad tõdenud, et see pannud muretsema maailma suuruselt teises majanduses tegutsevaid välisinvestoreid.

USA riiklik vastuluure- ja julgeolekukeskus (NCSC) teatas oma bülletäänis, et Hiina näeb riigist väljuvat andmevoogu riikliku julgeolekuriskina ning et uued ja kehtivad seadused võivad sundida ettevõtete kohapealt palgatud hiinlastest töötajaid abistama Hiina luuret.

"Need seadused annavad Hiina Rahvavabariigi valitsusele laiendatud õiguslikud alused Hiinas asuvate USA ettevõtete andmetele juurdepääsuks ja nende kontrollimiseks," teatas NCSC.

"USA ettevõtteid ja üksikisikuid Hiinas võidakse karistada ka traditsioonilise äritegevuse eest, mida Peking peab spionaažiks, või tegevuste eest, mis Pekingi arvates aitavad kaasa välisriikide sanktsioonidele Hiina vastu," öeldakse samas.

Selles tõdetakse, et seaduse ebaselgus tähendab, et "kõiki dokumente, andmeid, materjale või esemeid" võib pidada Hiina riikliku julgeoleku seisukohast oluliseks, seades ohtu ka ajakirjanikud, õppejõud ja teadlased.

Hiina saatkond Washingtonis teatas, et Pekingil on õigus kaitsta riiklikku julgeolekut siseriiklike seaduste kaudu. "Hiina jätkab kõrgetasemelise avanemise edendamist ning pakub kõigi riikide, sealhulgas Ameerika Ühendriikide ettevõtetele seaduspõhisemat ja rahvusvahelisemat ärikeskkonda," ütles saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu.

Hiina liider Xi Jinping on alates ametisse astumisest 2012. aastal rõhutanud riikliku julgeoleku tähtsust. USA ja Hiina vahelise rivaalitsemise tugevnedes on Hiinas kasvanud kahtlus USA ja tema liitlaste suhtes, kuid Peking on rõhutanud, et hoiab end välisinvesteeringutele avatuna.

USA ametnikud on Reutersile öelnud, et alates Hiina seaduse jõustumisest aprillis on nad saanud ettevõtetelt ja teistelt gruppidelt hulgaliselt küsimusi Hiinas tegutsemise riskide kohta.

USA välisministeerium uuendas reedel ka oma reisiteavet Hiina kohta, tõstes ohutaset, milles soovitatakse ameeriklastel riiki reisimine uuesti läbi mõelda, rõhutades muude hoiatuste hulgas "ebaseadusliku kinnipidamise ohtu".

USA suursaadik Hiinas Nicholas Burns on öelnud, et USA ettevõtete sihikule võtmine on poliitiliselt motiveeritud ning Washington taunib seda.