Valitsuse Ida-Viru esindaja kandidaatideks on Jaanus Purga ja Peep Peterson

Valitsuse esindaja Ida-Virumaal üks kandidaatidest on rohepöördeentusiast, endine Viru Keemia Grupi arendusdirektor Jaanus Purga, kirjutas ajaleht Põhjarannik. ERR-ile teadaolevalt on teiseks kandidaadiks endine minister ja ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.

Regionaalminister Madis Kallas ütles Põhjarannikule, et Purga on üles näidanud valitsuse Ida-Viru esindaja ameti vastu, kuid peale tema on ka teisi häid kandidaate. Purga omakorda sõnas Põhjarannikule, et ta on Ida-Viru esindaja ametist huvitatud, sest soovib midagi maakonna jaoks ära teha.

Veel üheks kandidaadiks Purga kõrval on endine töö- ja terviseminister ning ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson (SDE), kellele Eesti ametiühingute keskliit kogub ministeeriumile esitamiseks alaliitude allkirju. Eesti ametiühingute keskliidu juhi Hendrik Toomeli sõnul toetab Petersoni kandidatuuri ka Eesti tööandjate keskliit.

Põhjaranniku andmetel tehakse Ida-Viru esindaja nimi teatavaks pärast 13. juulil toimuvat valitsuse istungit.