Neeme Väli: Berdjansk võiks olla Ukraina üks peamistest löögisuundadest

Ukraina väed liiguvad oma maa tagasi võtmisel edasi küll aeglaselt, kuid tähtis on, et initsiatiiv on jätkuvalt nende käes, ütles kindralmajor reservis Neeme Väli "Ukraina stuudios". Tema sõnul võiks Ukraina üks peamine vastupealetungi suund olla Berdjansk.

Väli selgitas, et kuigi Ukraina vägede edenemine pole toimunud oodatud kiirusega, dikteerivad nad sündmusi ja on sundinud Vene väed kaitsesse.

"Ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see, et initsiatiiv on jätkuvalt Ukraina käes. Tõepoolest, edenemine on olnud mitte ehk nii suur kui oodatud, aga siiski ukrainlased on need, kes dikteerivad sündmusi rindel. Ja Vene pool on kaitses ja sunnitud reageerima Ukraina tegevusele. Ma arvan, et see on viimasest nädalast kõige olulisem," rääkis ta.

Ukraina vägede üks edukamatest ründesuundadest olnud siiani Hersoni suund, kus Antonivka silla juures on nad loonud sillapea.

"Sealne rindejoon on hästi pikk, ülevalt Harkivist Hersonini välja ja tegevusi käib mitmes kohas, nii Hersoni juures – Antonivka on siin tõesti üks kuum koht –, aga ka üleval ning Bahmut ja Zaporižžja oblast samamoodi," sõnas Väli.

Antonivka sillapeaga tekitab Ukraina Vene vägedele pideva õhu, ütles Väli. "Ja nagu kuulda on, venelased on pärast Kahhovka paisu õhkimist viinud osa väeosad lõunast ära üles, et tugevdada Bahmuti suunda. Aga Ukraina on väga osavalt loonud sinna alla uue ohu, millele Venemaa peab reageerima. Ukraina on käitunud väga targalt seal, üsnagi väikeste jõududega – räägitakse esialgselt 70 sõdurist, keda väidevatalt tugevdati – nad on suutnud sinna siduda päris olulised Vene jõud," kirjeldas ta.

Vene vägedel on Väli sõnul raskusi Ukraina vägesid seal piirkonnas tõrjuda, sest neil ei jagu sõdureid ning lisaks kasutavad ukrainlased kaudtuld. "Kaudtuli ja osav manööver ja Vene üksuste vähesus on praegu see, mis ukrainlasi seal aidanud."

Üks olulisematest suundadest on Väli sõnul Berdjansk, sest tema hinnangul peaksid Ukraina väed üritama ära lõigata Venemaa maismaakoridori Krimmi.

"Arvan, et see on lõik, mida peaksime hoolsalt jälgima. Ma arvan, et see on koht, kus peaks olema ukrainlastel üks peamine potentsiaalne löögisuund. Mina arvan, et esimene eesmärk, mida nad peaksid sellekordse rünnakuga saavutama, on ikkagi maismaakoridori ära lõikamine Krimmi," ütles ta.

"Zaporižžja oblast on väga tõenäoline koht, kus ehk üritatakse seda teha juhul, kui seal see nõrk koht üles leitakse. Aga seal on siiski lahingud käinud natuke haaval, venelastel on olnud aega oma kaitset tugevalt üles ehitada, on rajatud kindlustusi, kaevikuliine, miiniväljasid ja edenemine on olnud väga visa. Kindlasti on ukrainlased kannatanud ka tõsiseid kaotusi seal," selgitas Väli.

Bahmuti ümbruses on Ukraina vägede rünnak takerdunud, sest väidetavalt on Venemaa sinna täiendavalt oma vägesid viinud. Samas ei ole Väli sõnul sõjaliselt sellel linnal erilist väärtust.