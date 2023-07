Öised Prantsuse tänavad muutuvad üha rahulikumaks

Kokkupõrked Prantsuse politsei ja märatsejate vahel jätkusid ka ööl vastu kolmapäeva, kuid on selgelt vaibumas, teatas valitsus kaheksa päeva pärast seda, kui teismelise toidukulleri tapmine politsei käe läbi viis viimaste aastate kõige rängemate rahutusteni.

Ööl vastu kolmapäeva peeti kinni 16 inimest, neist seitse Pariisis või selle lähistel. Politsei on toonud tänavatele korda valvama 45 000 korrakaitsjat, teatas siseministeerium.

Rahutuste haripunktis läinud nädalavahetusel peeti ühe ööga kinni 1300 inimest.

Teisipäeval-kolmapäeval sai kannatada kaheksa hoonet; põlema pandi 202 prügikasti või muud tänavataristu objekti ja 159 sõidukit, lisas ministeerium.

Rünnati nelja politseijaoskonda, kuid keegi viga ei saanud.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et rahutuste haripunkt on möödas, kuid lisas, et jääb "ettevaatlikuks".

Rahutused puhkesid, kui politseinik tappis 27. juunil Pariisi eeslinnas 17-aastase toidukulleri Nahel M.-i, viies süüdistusteni süsteemsest rassismist julgeolekujõududes.