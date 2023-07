2028. aastal võib toimuda korraga kaks laulu- ja tantsupidu

"Viimased aastad on põhjustanud olulisi muudatusi laulu- ja tantsupidude toimumistsüklis – XIII noortepidu, mis pidanuks toimuma möödunud suvel, sai toimuda alles nüüd. Sellest tingitult lükkus omakorda edasi aastasse 2025 ka XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu, mis pidanuks algselt toimuma järgmisel aastal," selgitas Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum ERR-ile.

Sellised nihked tähendanuks aga, et tavatsüklis jätkates oleksid järgmised peod toimunud aastatel 2027 ja 2029, ehk peod toimunuksid kaheksa aasta jooksul neli korda, iga kahe aasta järel: 2023, 2025, 2027, 2029.

"Aruteludes Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga tõdesid laulu- ja tantsupidude korraldajad, et kümnendi jooksul niivõrd tihedalt toimuvad suurpeod ei ole valdkonnale jõukohased. Seetõttu otsustati nihutada 2027. aasta XIV noortepidu aasta võrra edasi ning 2029. aasta XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu aasta võrra tagasi aastasse 2028," märkis Weidebaum.

"Oluline on rõhutada, et mingeid täpsemaid plaane kommenteerida hetkel võimalik ei ole, sest töö sellega alles algab. Küll aga on läbi arutatud ja analüüsitud, et selline ajalooline ühe ja sama traditsiooni kahe osa – noortepidude traditsioon ja üldlaulu- ja tantsupidude traditsioon – kohtumine 2028. aastal, mil Eesti Vabariik tähistab 110. juubelit, on teostuslikult võimalik ning kindel võib olla selles, et midagi ära ei jää – noortepidu ja üldpidu toimuvad mõlemad üheskoos," kinnitas laulu- ja tantsupeo sihtasutuse teabejuht.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla ütes esmaspäeval saadetud pressiteates, et kahe peo ühendamine 2028. aastal tähendab tõenäoliselt peo pikenemist, osalejate ning kontserdite ja etenduste arvu suurenemist.

Eelmine, XXVII üldlaulu- ja tantsupidu toimus 4.–7. juulil 2019 ning järgmine pidu peaks toimuma 3.–6. juulil 2025.

Viimane noortepidu lõppes pühapäeval, sellele eelnes XII noorte laulu- ja tantsupidu, mis peeti 30. juunist – 2. juulini 2017. aastal.

Mõlemad peod peaksid toimuma iga viie aasta järel.