Eesti jättis odava laenu võtmata

Leedu plaanib Euroopa Komisjonilt laenata 1,8 miljardit eurot. Kui Euroopa Liit pakkus paar aastat laenu vastuseks koroonakriisile, siis oli see kallim kui turutingimusel laenamine. Nüüd on vastupidi ja Leedu mõtles viimasel hetkel ümber, Eesti seda ei teinud.

Koroonakriisi leevendamiseks tegi Euroopa Liit taaste- ja vastupidavusrahastu. Eesti kinnitas sealt antud toetustega taastekava 2021. aastal. Kuigi rahastu raames pakuti ka laenu, siis Eesti Euroopa Liidu ühislaenu ei võtnud.

Turult sai siis veel laenuraha odavamalt, tõdes riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond).

"Eesti sai tookord väga soodsalt laenata ju. Praktiliselt väga väikse intressiga. Lühiajalistele võlakirjadele maksti lausa peale ja pikaajalist laenu sai ka väga soodsalt. Ühislaen oleks tulnud natukene kallim," ütles Sõerd.

Sarnaselt otsustas siis ka Leedu, kuid Leedu mõtles viimasel hetkel ümber ning hiljuti teatas, et siiski taotleb Euroopa Liidult 1,8 miljardit eurot laenu. Eesti seda ei teinud.

"Olukord muutus vahepeal. Taasterahastu ühislaen võiks tulla odavam kui praegu selle laenu hind, mis tuleb maksta finantsturgudelt laenates. Kui niimoodi mõelda, siis võib-olla jah me oleme mingi võimaluse kasutamata jätnud," tõdes Sõerd.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et selle asemel võttis Eesti Euroopa Investeerimispangalt 300 miljonit eurot laenu.

"Intessimäära mõttes on see Euroopa Investeerimispanga laen suhteliselt sarnane. See vahe on minimaalne kui üldse. Euroopa investeerimispanga laenutingimused on üldiselt paindlikumad. Sellega kaasneb meie jaoks vähem bürokraatiat. Laenu väljamaksed on paindlikumad ja aruandlus on vähem mahukas," ütles Luurmees.

See eesmärk, milleks laenu võetakse on üsna sarnane. Leedu investeerib laenuraha majanduse elavdamisse ja rohepöördesse. Eesti kasutab laenuraha Euroopa Liidu toetuste omaosaluse katmiseks – sisuliselt kulub raha innovaatsiooni toetamisele ning rohepöördele.

Samas on need laenud ikka erinevad ning üks ei välista teist. Kuid enam Eesti taaste- ja vastupidavusrahastu laenu taotleda ei jõua.

"Ma arvan, et tänaseks on rong läinud. Selleks, et Euroopa Komisjonilt laenu saada peaks täiendama Eesti taastekava. See on päris suur projekt. Selle laenutaotluse esitamise tähtaeg, kui ma ei eksi, oli 31. august. Kindlasti selleks ajaks taastekava täiendada, uuendada ei jõua," ütles Luurmees.