USA on Bideni sõnul hävitanud kõik oma keemiarelvad

President Joe Biden teatas reedel, et USA on täielikult hävitanud oma aastakümnete vanused keemiarelvavarud, millega täitis 1997. aasta keemiarelvade konventsiooniga võetud kohustuse.

"Täna teatan uhkusega, et Ühendriigid hävitasid ohutult viimase moona selles varus. Viies meid sammu võrra lähemale maailmale, mis on vaba keemiarelvade õudustest," ütles Biden avalduses.

Maailma keemiarelvade järelevalveamet teatas selle järel, et kõik deklareeritud keemiarelvade varud on pöördumatult hävitatud.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) tegi avalduse pärast seda, kui USA kinnitas, et on lõpuks vabanenud oma viimastest keemiarelvadest.

"Kõigi deklareeritud keemiarelvavarude hävitamise lõpetamine on oluline verstapost," teatas OPCW juht Fernando Arias avalduses.

"Õnnitlen kõiki osalisriike ja antud juhul eriti Ühendriike selle rahvusvahelise üldsuse jaoks olulise saavutuse puhul," lisas Arias.

Biden tõi välja, et see on esimene kord, kui terve massihävitusrelvade kategooria on tunnistatud hävitatuks.

"See on organisatsiooni 26 aasta töö saavutus," sõnas OPCW juht.

OPCW asutati 1997. aastal keemiarelvakonventsiooni jõustamiseks ja 2013. aastal pälvis see Nobeli rahupreemia.

Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim nõustus pärast 1400 inimese elu nõudnud sariinirünnakut Damaskuse Ghouta eeslinnas 2013. aastal organisatsiooniga ühinema ja kõik keemiarelvad loovutama. Pärast seda on režiimi siiski korduvalt süüdistatud keemiarelvarünnakutes.