ÜRO: eelmine nädal oli kuumim registreeritud nädal ajaloos

Juuli alguses oli rida kõrgete kuumakraadidega ilmasid, mille tõttu purunesid mitmel pool varasemad rekordid.

"Maailmal oli äsja kuumim registreeritud nädal, kui tugineda esialgsetele andmetele," märkis WMO avalduses.

Kliimamuutus ja ilmastikunähtuse El Niño varased staadiumid tõid kaasa kõige kuumema keskmise temperatuuriga juunikuu, mis on seni registreeritud maailma ajaloos.

Sel aastal on olnud mitmeid rekordite purustamisi, samuti on põud Hispaanias ja karmide tagajärgedega kuumalained Hiinas ja USA-s.

Õhutemperatuur lööb rekordeid nii maismaal kui meredel ning toob kaasa potentsiaalselt laastavat mõju ökosüsteemidele ja keskkonnale, märkis WMO.

"Oleme kaardistamata alal ja me võime oodata uute rekordite purustamist, kui El Niño areneb edasi ja need mõjud jätkuvad laienevad 2024. aastasse," ütles WMO kliimateenuste direktor Christopher Hewitt. "See on planeedi jaoks murettekitav uudis."

WMO märkis, et oli uurinud erinevaid andmestikke, mida nende partnerid mitmel pool maailmas olid kogunud.

Euroopa Liidu kliimavaatluse programm Copernicus ütles AFP-le, et ka nende andmete põhjal oli läinud nädal tõenäoliselt kõige kuumem, mis registreeritud alates 1940. aastast, kui hakati sellist arvestust pidama.