Eestis on EL-i riikidest olnud suurim üüri- ja kinnisvarahindade tõus

Võrreldes omavahel Euroopa Liidu (EL) riike selgub, et Eestis on alates 2010. aastast olnud ligi kahekordne üüri- ja kinnisvarahindade kasv, olles EL-i suurim.

Eurostati statistika järgi on Eestis, võrreldes omavahel 2010. ja selle aasta esimest kvartalit, üürihinnad kasvanud 212 protsenti. Teisel kohal on Leedu, kus hinnad on tõusnud 165 protsendi võrra. Samas on ainsa riigina hinnalangus toimunud Kreekas, kus üürihinnad on vähenenud 22 protsendi võrra.

Näiteks on Soomes üürihinnad tõusnud ligi 30 protsenti, kuid EL-i keskmine hinnatõus on jäänud 20 protsendi ringi. Üürihindades pole langust veel ette näha.

Küll aga on võrreldes möödunud aastaga hakanud vaikselt langema kinnisvarahinnakasv. Sellegipoolest on EL-i keskmine hinnatõus viimase 13 aastaga olnud pea 50 protsenti. Eesti hinnatõus on olnud aga kahekordne. Ungaris on kinnisvarahinnad kasvanud 1,8 ja Leedus pea 1,5 korda.

Hinnad on langenud nii Kreekas (14 protsendi võrra), Itaalias (üheksa protsenti) kui ka Küprosel (kaks protsenti). Samas on Kreeka hindade võrdlemises väike metodoloogiline erinevus, kuna nende andmed pärinevad 2022. aastast mitte selle aasta esimesest kvartalist.