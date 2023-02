Üürihinnad on pärast mullusuvist langust paigal püsinud

Kinnisvaraekspertide sõnul toimus Eesti üüriturul suvel hinnalangus ja pärast seda on hinnad enam-vähem paigal püsinud. Kogu eelmise aasta kokkuvõttes kerkisid aga hinnad umbes kümnendiku võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid möödunud aastal üüriturgu oluliselt Ukraina sõjapõgenikud.

"Eelmisel aastal ilmselt oli täiendav mõjur Ukraina põgenike näol olemas. Kõige kõrgemale võrreldes eelmise aasta jaanuariga ronisid need indeksid septembrikuus, siis olid hinnad jaanuariga võrreldes tõusnud 21,8 protsenti. Siis hakkasid alla tulema, tudengid olid leidnud omale korteri ja ka Ukraina põgenike surve vähenes ja kommunaalkulud on kallid ja toimus kohendumine. Detsembris jäi võrreldes jaanuariga järele 11,4 protsenti, " rääkis Trasanov.

Kinnisvaraekspertide sõnul toimus väike hinnalangus suvel.

"Eelmise aasta algul ajasid pagulased üürihindu üles, aga suvest tulid hinnad mõnevõrra langusesse, sest üüripakkumine suurenes. See suurenes seetõttu, et 2021. aastal ostetud uued korterid said 2022. aastal valmis ja tulid üüripakkumisse. 2021-2022 osteti ligi veerand korteritest Tallinnas investeeringuna," selgitas kinnisvaraekspert Tõnu Toompark.

"Üürihinnad langesid ära eelmise aasta suvel, aga need olid pigem sõja mõjude ja närvilisuse tõttu. Nüüd üürihinnad ei ole rohkem sügisest alates langenud," sõnas 1Partner kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

Toompargi sõnul on langus olnud umbes seitse protsenti. "Tipphind oli Tallinnas 14,7 eurot ruutmeetri eest ja on tulnud alla umbes 13,7 peale," ütles ta.

"Kallima otsa asjad on alla tulnud ja neid on raske välja üürida, kui räägime üle 1000-eurostest. Kui räägime keskmisest hinnaklassist – 400 kuni 800 eurot kuus –, siis nende osas pole muutusi olnud ja hinnad tulid allapoole ära ja on sinna tänaseks jäänud," rääkis Vahter.

Tema sõnul on üüriturul kõige nõutavamad just kõige odavamad korterid.