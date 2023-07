Eesti on sel aastal maha kandnud 728 000 koroonavaktsiini doosi

Selle aasta esimese poolaastaga on Eestis maha kantud ligikaudu 728 000 Covid-19-vastast vaktsiinidoosi, kaitsesüste on tehtud aga üle 11 000.

Kui algse EL-i ühishankega pidi Eesti sel aastal Pfizer/BioNTechilt välja ostma 1,3 miljonit vaktsiinidoosi, siis Euroopa Komisjoni juhitud läbirääkimiste tulemusel vähenes arv märgatavalt, ütles ERR-ile sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Neeme Raidvere. Nüüd on Eestil kohustus aastatel 2023 kuni 2026 välja osta ligi 239 000 vaktsiinidoosi.

Samas on esimese kuue kuu jooksul riigis maha kantud ligi 728 000 vaktsiinidoosi ning juuni lõpu seisuga oli laos vaktsiinidoose veel 732 000. Ligi kolmveerand mahakandmisele läinud doosidest olid Pfizer/BioNTechi vaktsiinid ja pea kaks kolmandikku laos olevatest vaktsiinidest on samuti Pfizeri kaitsesüstid.

Lepingu muudatuste järgi peab Eesti sarnaselt teiste EL-i riikidega tasuma ka kokkuleppetasu, millega tagatakse dooside mahu vähenemine ning ka vajadusel odavamate täiendavate vaktsiinide ost, sõnas Raidvere.

"Uuendatud lepingu kohaselt moodustavad kogukulud Eesti jaoks ligikaudu 15 miljonit eurot. Leping tagab jätkuvalt Eestile juurdepääsu uutele viirustüvedele kohandatud Pfizer/BioNTechi Covid-19 vaktsiinidele, kui need on jõudnud EL-i turule," selgitas kommunikatsiooninõunik ja lisas, et lepingu kulud ja tarned jagunevad järgmise nelja aasta peale.

Vaktsiinisüste on selle aasta esimese kuue kuuga tehtud üle 11 000

Raidvere selgitas, et sel aastal on valdavalt tehtud esimesi ja teisi tõhustusdoose, kokku on meditsiinitöötajad teinud üle 11 000 kaitsesüsti.

"Ühe käe näppudel võib üles lugeda juhtumeid, mil on tehtud lisaks põhikuurile viis või kuus tõhustusdoosi. Covid-19 vastu vaktsineerimisel on talvisel-kevadisel ajal olnud tähelepanu keskmes eakad üle 60 aasta vanused ja riskihaigustega inimesed. Kolmandat tõhustusdoosi soovitab immunoprofülaktika ekspertkomisjon eelkõige 80+ aasta vanustele, samuti kõikidele 18–79-aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele," ütles Raidvere.

Riskirühma kuuluvad näiteks immuunpuudulikkusega inimesed ja ka need, kellele on tehtud organi või luuüdi siirdamine.