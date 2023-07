Erdogan: Türgi ei ratifitseeri Rootsi NATO-liikmesust enne oktoobrit

"Ees on parlamendi kahekuuline puhkus. Otse loomulikult ei ole võimalik puhkust lõpetada enne oktoobrit," ütles Erdoğan ajakirjanikele NATO kahepäevase tippkohtumise lõpul.

Ta lisas, et kui seadusandjad naasevad oktoobris parlamenti, ootab neid ees terve rida muid eelnõusid, mida arutada.

"Palju on rahvusvahelisi leppeid, palju on seaduseelnõusid, mis vajavad arutamist. Me võtame need ette nende tähtsuse järjekorras. Ent meie eesmärk on lõpetada see protsess niipea kui võimalik," sõnas Erdoğan.

Türgi riigipea kommentaar on sellisest killast, mis ühest küljest valmistab pettumuse, teisalt jälle paneb muretsema nii Rootsi kui ka NATO ametnikud.

Osa lääneriikide liidreid oli vaikselt lootnud, et Türgi on siiski suuteline viima ratifitseerimisprotsessi lõpule lähinädalatel.

Türgi president soostus esmaspäeval lõpetama senise tõkestustöö ja lubama Rootsil liituda USA juhitava sõjalise alliansiga, olles eelnevalt blokeerinud Stockholmi enam kui aasta, nõudes rootslastelt mitmeid järeleandmisi ja põhjalikke muutusi senistesse hoiakutesse.

Erdoğani ajasid eriti vihale meeleavaldused, kus inimesed põletasid moslemite pühakirjast koraanist lehekülgi. Rootsi tegi muudatusi oma põhiseadusesse ning karmistas oma terroritõrje seadusandlust, püüdes tulla vastu Erdoğanilt lähtuvale survestamisele.

Ent sellele vaatamata lubab Rootsi sõnavabaduse egiidi all sellistel meeleavaldustel aset leida ning inimesed on juba paaril korral islami pühakirja põlema pannud.