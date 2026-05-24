Türgi märulipolitsei tungis opositsiooni peakontorisse

Türgi märulipolitsei tungimas opositsioonierakonna peakontorisse
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Efekan Akyuz
Türgi märulipolitsei tungis pühapäeval jõuga peamise opositsioonierakonna Vabariikliku Rahvapartei (CHP) peakontorisse, et sealt tagandatud juhtkond välja tõsta.

Politsei lasi hoonesse pisargaasi, samal ajal kui seesolijad karjusid ja esemeid sissepääsu poole pildusid. Esialgu pole selge, kas juhtumis keegi ka vigastada sai, vahendas Reuters.

Türgi kohus tagandas neljapäeval CHP juhi Özgür Özeli ja tühistas rikkumistele viidates 2023. aasta parteikongressi tulemused, kus Özel esimeheks valiti. Pühapäeval andis Ankara kuberner korralduse peakontoris viibivad inimesed sealt välja tõsta.

Kohus seadis Özeli asemele ametisse tagasi CHP endise esimehe Kemal Kılıçdaroğlu, kes kaotas samal aastal toimunud üldvalimistel president Tayyip Erdoğanile.

Analüütikute hinnangul on neljapäevane kohtuotsus testiks demokraatia ja autokraatia vahelisele tasakaalule NATO liikmesriigis Türgis ning see võib pikendada Erdoğani juba 23 aastat kestnud võimulolekut.

"Meid rünnatakse," ütles Özel politseioperatsiooni ajal sotsiaalmeedias jagatud videosõnumis, lubades jääda hoonesse ja avaldada vastupanu.

"Isegi kui nad püüavad meid siit minema ajada, jätkame oma teed võimule tänavatel," sõnas Özel, kutsudes toetajaid üles solidaarsusele ja erakonna kontoreid kaitsma.

Özeli juhitav tagandatud CHP juhtkond mõistis kohtuotsuse hukka kui "kohtuliku riigipöörde" ning Özel lubas selle edasikaebuste abil vaidlustada ja viibida Ankara peakontoris "päeval ja ööl".

Özel kutsus laupäeval üles korraldama uut parteikongressi niipea kui võimalik, samas kui Kılıçdaroğlu sõnul tuleks kongress pidada "sobival" ajal. CHP parlamendisaadikud valisid laupäeval Özeli erakonna parlamendifraktsiooni juhiks.

Järgmised Türgi üldvalimised peaksid toimuma 2028. aastal, kuid need tuleks ettepoole tuua, kui 72-aastane Erdoğan, kelle ametiaeg on seadusega piiratud, soovib uuesti kandideerida. Analüütikute sõnul suurendab kohtuotsus erakorraliste valimiste tõenäosust.

Valitsus tõrjub samal ajal kriitikat, nagu kasutataks kohtuid poliitiliste rivaalide ründamiseks, ja kinnitab, et kohtuvõim on sõltumatu.

Riiklik meedia teatas laupäeval, et Türgi politsei pidas seoses 2023. aasta kongressi uurimisega kinni 13 inimest. Neile esitati süüdistus erakonnaseaduse rikkumises, altkäemaksu võtmises ja kuritegelikul teel saadud vara pesemises.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

