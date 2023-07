Terik: Keskerakonna erakorralise kongressi võiks pidada septembris

Tallinna abilinnapea ja Keskerakonna Nõmme piirkonna juht Tiit Terik ütles, et peab Keskerakonna erakorralise kongressi augustis korraldamist kiirustamiseks ning ühines erakonna osade piirkonnajuhtide pöördumisega erakonna esimehe ja juhatuse poole, et pidada kongress septembrikuus.

Praeguse seisuga on Keskerakonna volikogu plaanitud toimuma 22. juulil Põltsamaal ning erakonnajuhi Jüri Ratase ettepaneku kohaselt võiks erakorraline kongress toimuda 19. augustil Paides.

"Meie mure on see, et enne kongressi tavapäraselt piirkonnad kohtuvad oma juhatusega, valivad välja oma delegaadid, kohtuvad delegaatidega ja antakse siis võimalus ka üles seada erinevaid kandidaate erakonna juhtorganitesse. Puhtalt pikaaegse kogemuse jaa piirkonnajuhi töö teadmisega ma näen, et see periood ehk siis viis nädalat kongressi toimumise päevaks on sedavõrd lühike, et kõikide nende asjadega suveperioodil toime tulla on väga keeruline," ütles Terik ERR-ile.

"Meie ettepanek on olnud see, et pidada kongress näiteks kuu aega hiljem, et siis kõik need vajalikud protseduurid piirkondades mõistliku ajaga läbi viia," sõnas Terik.

ERR küsis Terikult, kas võib öelda, et kongressi septembris pidamist soovivad eeskätt Mihhail Kõlvarti toetajad.

"Ma ei tahaks seda piiri siia tõmmata, lihtsalt praktiline vajadus,

mis minu hinnangul ühe kuu osas meile annaks pikema aja ettevalmistusteks," vastas Terik.

"Aga üldiselt ma taolistesse pöördumistesse laiemalt ei usu ja selliste nii-öelda tinglikult kahe võistleva kandidaadi toetust siin selles väga palju ei otsiks," lisas ta.

Terik ütles, et suhtub mõlemasse kandidaati suure lugupidamisega, aga ta ei näe, et kongressi augustis pidamine mõjutaks kuidagi valimistulemust.

Teriku sõnul kongressi toimumise koha suhtes tal Jüri Ratase pakutuga eriarvamust ei ole. "Jüri Ratas on teinud ettepaneku kongress pidada Paides,

ma arvan, et see on hea mõte. Eestimaa südames ja väljaspool Tallinna selliseid suuremaid erakonna üritusi pidada on igati mõistlik, kõik head asjad ei pea alati

juhtuma ainult Tallinnas," lausus Terik.

Delfi andmetel on pöördumisele alla kirjutanud Saaremaa piirkonna esimees Mihkel Undrest, Kesklinna piirkonna esimees Monika Haukanõmm, Kristiine piirkonna esimees Jaanus Riibe, Tartu piirkonna esimees Jaan Toots, Pirita piirkonna esimees Enno Tamm, Pärnu piirkonna esimees Andrei Korobeinik,

Mustamäe piirkonna esimees Lauri Laats, Põhja-Tallinna piirkonna esimees Vadim Belobrovtsev, Narva piirkonna esimees Tarmo Tammiste, Lasnamäe piirkonna esimees Vladimir Svet, Haabersti piirkonna esimees Marek Jürgenson, Lääne-Virumaa piirkonna esimees Siret Kotka ja Nõmme piirkonna esimees Tiit Terik.