Muuseumide hinnangul valmis rahastamise uus süsteem kiirustades

Kultuuriministeeriumi uued muuseumite rahastamise kriteeriumid on loogilised, ütles muuseumitöötajaid ühendava Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop. Samas peab ta nende rakendamist liialt kiirustatuks.

Viltropi sõnul tekitab küsimusi ka see, kuidas jagatakse tegevustoetust kohalike omavalitsuste muuseumidele, kui kultuuriministeeriumi komisjon peaks hindama, kuidas erineb muuseum enda innovaatiliste lahenduste poolest.

"Aga küsimus ongi, kui palju selles tegelikult on objektiivseid ja kui palju seal on selliseid asjaolusid, mis sõltuvad sellest, milline on komisjon või kes on hindaja. /.../ Küsimus on lihtsalt selles, milline on erinevate kriteeriumite osakaal, maht ja ulatus," rääkis Viltrop.

Pöördudes Eesti muuseumide poole, selgus, et suur osa neist ei ole plaaniga tuttavad, sest eelnõu jõudis nende lauale järsku. Muuseumite esindusorganisatsiooni Eesti Muuseumide Liidu liikme Kadri Valneri sõnul ei ole veel teada, milline on eelnõu mõju väiksematele või hoopis era- ja munitsipaalmuuseumidele. Lisaks tuleks tema hinnangul määrust laiendada hoopis ka teiste ministeeriumite vastutusvaldkonnas olevatele muuseumidele.

"Tegelikult määrus katab sellise suure välja. Aga teistel ministeeriumidel on muuseumid ju sellised väikesed osakesed. Seda enam, et kui praegu on need ümberkorraldused ministeeriumides tehtud, siis seda enam muuseumideni jõutud ei ole," ütles Valner.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri Merilin Piipuu sõnutsi muudab uus kriteerium süsteemi selgemaks ja probleemi muuseumide erineval kohtlemisel tuleks.