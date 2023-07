Soome valitsuses on Põlissoomlaste tõttu taas pinged

Soomes on nädalapäevad tuliselt arutatud valitsuses osalevate Põlissoomlaste vanu rassistlikke blogipostitusi, mille autoriks peetakse praegust erakonna juhti Riikka Purrat, ning peaminister Petteri Orpo on taas sunnitud valitsuse osapooli lepitama.

Kasutajanime Riikka all tehtud sisserändeteemalises postituses on muu hulgas öeldud, et kui talle antaks relv, tekiks laipu lähirongideski. Purra teatas esialgu, et ei ütle lahti oma aastatetagustest tegudest või sõnadest ega kavatse nende eest ka vabandust paluda. Veidi hiljem palus Purra siiski vabandust.

Ta märkis, et parlamendiliikmena või ministrina ta ilmselt ei kirjutaks, ütleks ega teeks kõike seda, mida ta varem on kirjutanud, öelnud või teinud - aeg, vanus, keskkond, ülesanded ja vastutus on praegu hoopis teised. "Avalikus ametis olijalt nõutakse teistsugust tegutsemist ja juttu kui tavainimeselt!" möönis Purra.

Peaminister Petteri Orpo kinnitas, et valitsus on kõigele vaatamata koostöövõimeline.

"Minu meelest on need päris vastikud kirjutised, mida nendest tekstidest esile on toodud, ja ma ei saa neid mitte kuidagi heaks kiita. Seetõttu pean oluliseks, et Riikka Purra on nendest väljaütlemistest, vägivallast ja rassismist, nendest 15 aasta tagustest sõnadest lahti öelnud," ütles peaminister Petteri Orpo Yle "A-stuudios".

Alles äsja vahetati välja üks Põlissoomlaste minister, kes tegi sotsiaalmeedias natsistlikke avaldusi.

Petteri Orpo valitsus on tekitanud rassismi, natsismi ja paremäärmuslusega seotud pealkirju ka rahvusvahelises meedias ning soomlased on mures oma riigi maine pärast. Ettevõtjate liidu hinnangul võib see mõjutada nii investorite kui ka oskustööjõu otsuseid, aga asjatundlikke töökäsi on praegu Soomes hädasti vaja.

Opositsioon nõudis parlamendi suvevaheaja katkestamist ja erakorralise istungi kokkukutsumist, et korraldada usaldushääletus rahandusminister Riikka Purra suhtes. Parlamendi esimees, Purra parteikaaslane Jussi Halla-aho lükkas selle nõudmise tagasi.

Ka valitsuses osalejate närvid on pingul. Eriti mõru pill on see soomerootslaste RKP-le, mis juba valitsuskõneluste ajal mitu korda Põlissoomlastega vastuollu sattus. Terve nädalavahetuse pidasid nelja valitsuserakonna juhid kõnelusi ja kahepoolseid läbirääkimisi. RKP-s kõlab hääli, et on aeg valitsusest lahkuda. Petteri Orpo ütles esmaspäeval Brüsselis ajakirjanikele, et selle nädala jooksul valitsuserakondade kõnelused jätkuvad.

Orpo on tunnistanud, et praegune olukord on kõige keerulisem, millega ta oma karjääri jooksul kokku puutunud. Soome poliitikavaatlejad märgivad, et isegi kui Orpol õnnestub valitsus koos hoida, jääb selle kohale heljuma rassismi hais, mis hakkab külge kõigile valitsuserakondadele.