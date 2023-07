Neivelt: konkurentsi panganduses pole 25 aastat tekkinud ja ei teki ka

Ettevõtja Indrek Neivelt märkis, et konkurentsi Eesti pangandusturule oodata ei tasu ning pangandus ongi enamikes riikides oligopoolne turg. "Miks riik seda ei reguleeri, on minu jaoks küsimus," ütles ta.

Tema hinnangul ei erine konkurentsiolukord pangandusturul enam palju vee- või küttefirmadest, millele seab piirangud konkurentsiamet. "Konkurentsi pole 25 aastat juurde tekkinud ja ilmselt ka ei teki. Sellele ei maksaks loota."

Pankade kasumeid täiendavalt maksustav Leedu võtab Neivelti sõnul pangandust kui infrastruktuuri osa, samamoodi peaks sektorit kohtlema ka Eesti. "Siis saab muu majandus areneda," märkis ta.

Neivelt on öelnud, et Leedu on rakendanud pangamaksu väga mõistlikult ning pankade kasumi maksustamine on kasulikum kui teiste sektorite kõrgelt maksustamine.

"Meil on ju lausa piinlik vaadata kui majutusasutustele ja meediaettevõtetele pandi käibemaksu juurde ja riik saab lisatulu 20 miljonit aastas. Leedu süsteemi kasutades oleks pankadelt saanud kuus-seitse korda rohkem. Ja pangad poleks sellest isegi aru saanud," sõnas ta.

Swedbank teenis tänavu esimese kuue kuuga puhaskasumit 214 miljonit eurot, panga möödunud aasta kogu kasum oli 224 miljonit eurot. LHV esimese poolaasta kasum oli 68,9 miljonit eurot, mullu kogu aastal 61,4 miljonit eurot. SEB esimese poolaasta kasum ulatus 113,3 miljoni euroni, 2022. aasta jooksul teenis pank puhaskasumit 116 miljonit eurot.