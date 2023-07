Ahjuvahetuse toetust saab hakata küsima ilmselt kütteperioodi alguses

"Kohtkütte meetme õigusakt on läbinud ametlikud kooskõlastusringid. Muudatusettepanekuid tuli oodatust rohkem ning oleme lõpetamas ka nende ettepanekute hindamist. Arvestades ettepanekute rohkust ning vajadust nende sisu ja põhjendatust ettepanekute tegijatega kooskõlastada ja arutada, on toetusmeetme lõplik valmimine võtnud varasemalt eeldatust mõneti kauem aega," ütles ministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Romario Siimer ERR-ile.

Siimer märkis, et ministeeriumi eesmärgiks on vastav õigusakt kehtestada hiljemalt augustikuu esimeses pooles. "Arvestades eeltoodut, peaks toetusmeetme avamine taotluste esitamise jaoks toimuma sellest ca kuu aja jooksul," lausus Siimer.

Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks kavas Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

50-protsendiline toetusmäär on kavas Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines, Haaberstis ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuial, Kilingi-Nõmmel ja Pärnus.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni. 18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest on kavas toetada hinnanguliselt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.