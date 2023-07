Sünoptik: augustis võib veel tulla lühemaid kuumalaineid

"August jätkab muutlikul meelel, aga selle erinevusega, et vahetevahel jõuab meile lõunakaarest ikkagi ka soe ja sisse tuleb väga palavaid ilmasid. Et kui juulikuus neid ei ole olnud, siis augustis tõenäoliselt ikkagi seda palavust meile jõuab," rääkis Paljak neljapäeval "Vikerhommikus".

"Aga arvan, et need on siiski lühiajalised kuumalained ja siis on jälle palavus läinud, saame jälle tavapärase, Läänemere-äärse ilma," lisas ta.

Paljak rõhutas siiski, et see on pikaajalisem prognoos ning pikema aja peale ilma ennustamine ei ole tänuväärne tegevus.

Juuli ilm on tema sõnul olnud ilma suuremate äärmusteta ning temperatuuri eriti tõstnud ei ole. "Kui me juulikuust kokkuvõtte teeme, siis võib-olla jääb see napilt isegi tavapärasest juulist pisut jahedamaks," tõdes Paljak.

"Aga augustis võib niisuguseid palavuse sutsakaid sisse tulla. Aga saame tõenäoliselt ka vihmahooge, selliseid tugevamaid vihmahooge, mis on hästi iseloomulik, et kui lõunast tsüklonid meie maile pääsevad, siis nad tulevad palavuse, aga ka märksa suurema niiskusega," rääkis ta.

"Nii et pigem tuleb selline muutlik ilm. Ka palavust saab, aga see palavus praeguse pildi järgi ei tohiks pikemaajaliselt meile pidama jääda," võttis sünoptik oma prognoosi kokku.