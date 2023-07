Mitmel pool Euroopas on sel nädalavahetusel rekordiliselt kuum

Itaalias Roomas tõusis temperatuur 40 kraadini. Ateenas oli sama kuum.

Kreeka on kuumalaine tõttu piiranud vaatamisväärsuste lahtiolekuaega. Ateena Akropol ja ka paljud teised turismikohad on suletud päeva kuumimal ajal ehk keskpäevast poole kuueni õhtul.

"Ma usun küll, et kuumus on väga suur ja on väga palav, aga samas peaks see olema igaühe enda valik, kas ta tahab ilmast hoolimata Akropoli vaatama minna või mitte," ütles turist Cinderella Bushi.

"Enamik meist hindab oma jõudu üle. Arvame, et kannatame kogu selle kuumuse välja, aga mõnikord me ei suuda. Seega on parem mitte olla liiga innukas külastama kõiki kohti järjest. Parem teha lühikesi jalutuskäike ja vahepeal puhata," rääkis Kreeka Punase Risti päästeinstruktor Dimitris Haliotis.