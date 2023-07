Kundla: Ukraina pealetungi mõjutab Vene rünnak Kirde-Ukrainas

"Lähinädalatel peaks silma peal hoidma just Vene Föderatsiooni rünnakul Kirde-Ukrainas. Selle rünnaku tulemused tõenäoliselt mõjutavad ka Ukraina võimalusi ja edu lõuna suunal," ütles Kundla.

Ta täpsustas, et Venemaa rünnakud on muutunud intensiivsemaks Ukraina kirde- ja idaosas Harkivi ja Luganski oblastites ning Donetski oblastis.

"Need rünnakud pole olulisi muudatusi kontaktjoonel kaasa toonud. Ehkki mõnevõrra on seal Vene Föderatsiooni poole pealt edenetud. Nad võivad sellegipoolest olla tähtsad, kuna need sunnivad Ukrainat reageerima ja saatma piirkonda lisaressursse, mida võiks muidu kasutada kuskil mujal," märkis Kundla.

Kundla sõnas, et sellegipoolest Ukraina relvajõud jätkavad omaltpoolt pealetungivaid tegevusi. "Nende suurimaks väljakutseks ja probleemiks on Vene Föderatsiooni poolt rajatud miiniväljad, mille läbimine on aeglane ja üsna kulukas protseduur," ütles ta.

Kertši silla kahjustamine mõjutab tema sõnul Vene Föderatsiooni relvajõudude logistikat üsna suurel määral.

Kundla viitas, et peale viljaleppes osalemise lõpetamist on Venemaa rünnanud leppega seonduvat infrastruktuuri nii Odessas kui ka mujal. "Rünnakud on tabanud Ukrainat kolmel ööl järjest, kasutatud ründedroone, täppisrakette ja neid on lastud erinevatelt platvormidelt," lausus Kundla.

"See viljaleppe lõpetamine on tõenäoliselt püüe läänt heidutada lubamast Ukrainal rünnata lääne relvadega Venemaa territooriumil. Sellega kaasneb ähvardav tuumaretoorika ja kõik muu," lisas Kundla.

Suures plaanis jätkub tema sõnul kurnamissõda, milles initsiatiiv on praegu Ukraina käes.