Kunnase sõnul on Ukrainas olukord muutumatu Vene vägede kindlustuste tõttu

Oluline areng sõjas on Venemaa õhurünnakud Ukraina viljataristule Odessa piirkonnas pärast seda, kui Venemaa lõpetas viljatransiidi leppe. Selles nähakse Venemaa-poolset survestamist diplomaatilise edu saavutamiseks.

Sõjaväljal on edenemist vähe, ütles peastaabi operatsioonide osakonna ülem kolonel Tarmo Kundla. Vene väed on tugevdanud rünnakuid Harkivi, Luhanski ja Donetski oblastis. Olulist edasiliikumist pole, kuid tuleb olla tähelepanelik.

"Need võivad sellegipoolest olla tähtsad. Kuna sunnivad Ukrainat reageerima ja saatma piirkonda lisaressursse," ütles Kundla.

"Kõige mõistlikum on mitte kiirustada, vaid mängidagi targalt, sest Vene Föderatsioonil on jõudu, neil on palju jõudu. Ukrainal on võimalused, aga nutikalt mängides," sõnas ta.

Kolonelleitnant reservis Leo Kunnas ütles, et ida- ja lõunarindel on olukord muutusteta eelkõige Vene vägede kindlustuste tõttu, millest osa moodustavad miiniväljad.

"Ukraina sõja just praegusel etapil toimuv näitab veelkord seda, miks Vene väed sõja alguses ka kiiresti edenesid eriti Lõuna-Ukrainas – Ukraina pool ei kindlustunud piisavalt. Praegu on sama – aja moment on käest lastud, Vene pool on jõudnud kindlustuda," rääkis Kunnas.