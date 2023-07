Gruusia poliitik tahab avada Vene riigi rahastatud ülikooli

Gruusia Primakovi keskuse juht Dmitri Lortkipanidze teatas juuli keskel intervjuus portaalile Gruzija I Mir, et toimuvad kõnelused uue ülikooli rajamiseks Gruusiasse. Ülikoolile otsitakse veel sobivat asukohta ning seal õppimine saab olema tasuta, kuna õppeasutuse kulud peaks katma Vene Föderatsioon. Venemaalt peaks tulema ka uue ülikooli akadeemiline personal. Lortkipanidze sõnul on olukord uue ülikooli rajamise osas selgem septembri lõpuks.

Gruusia Primakovi keskus rajati 2013. aastal. Jevgeni Primakov oli Vene riigimees ja diplomaat, kes aastatel 1998 ja 1999 oli Venemaa peaminister. Primakov sündis Kiievis ja kasvas üles Thbilisis Gruusias.

Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus Kaukaasia piirkonna väljaanne Eho Kavkaza suhtles uue võimaliku ülikooli rajamise puhul haridusekspertidega, kelle sõnul suurendaks uus ülikool Venemaa mõju Gruusias.

Dmitri Lortkipanidze soovitas samas intervjuus Gruusia valitsusel hakata rohkem suhtlema Vene valitsusega. Lortkipanidze sõnul tuleb Venemaaga rääkida Gruusia julgeolekutagatistest, majandusprobleemidest ning teha selgeks territoriaalse terviklikkuse teema. Vene väed ja Venemaa poolt toetatud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia separatistid okupeerivad viiendikku Gruusia territooriumist.

Eho Kavkaza juhtis tähelepanu, et Dmitri Lortkipanidze Primakovi keskuse juhina oli üks esimesi, kes kasutas võimalus lendamaks otse lennukiga Thbilisist Moskvasse peale lennuühenduse taastamist. Venemaa otsustas kevadel kehtestada Gruusia kodanikele viisavabaduse. Gruusia läänemeelne president Salome Zurabišvili nimetas seda Venemaa poolt provokatsiooniks. Zurabišvili rõhutas tollal, et on täiesti vastuvõetamatu jätkata Venemaaga lennuühendust kui Vene väed sõdivad Ukraina vastu ning okupeerivad osa Gruusia territooriumist.

Gruusia praeguse valitsuserakonna Gruusia Unistus poliitikud on korduvalt esinenud venemeelsete väljaütlemistega ning ka Gruusia peaminister Irakli Garibašvili samas erakonnast süüdistas kevadel Vene-Ukraina sõja puhkemises NATO laienemist.