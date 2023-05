Gruusia peaminister: sõja Ukrainas põhjustas NATO laienemine

Gruusia peaminister Irakli Garibašvili ütles Slovakkia pealinnas Bratislavas toimuval GLOBSEC julgeolekukonverentsil, et Venemaa tungis Ukrainale kallale NATO laienemise tõttu ning Ukraina soovi tõttu NATO-ga liituda. Sama retoorikat sõja õigustamiseks on kasutanud ka Vladimir Putini juhitud Vene režiim, vahendas Gruusia telekanal Formula TV.

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine's determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc