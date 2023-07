Clevon lahkub börsilt väikeaktsionäre välja ostmata

Isejuhtivaid kaubikuid arendanud Clevon plaanib alternatiivbörsilt First North lahkude nii et väikeaktsionäre välja ei osteta. Ettevõtte sõnul on see ainus viis tegevuse lõppemise vältimiseks. Aktsia hind on päeva jooksul väärtusest pool kaotanud.

Pisut enam kui aasta First North börsil kaubeldav olnud Clevon teatas esmalt selle aasta alguses, et plaanib börsilt lahkuda ja väikeaktsionärid välja osta. Ka toonases teatas viitas ettevõte suuremale rahavajadusele.

Esmaspäeval välja saadetud börsiteates ütleb ettevõtte juhtkond, et investorit ei ole õnnestunud leida, rahale hinna tekkimine on vähendanud investorite riskiisu ja mitmed konkurendid on hädas. Lisaks märgib ettevõte, et raha leidmiseks on kulukalt börsilt tarvis lahkuda ja muid valikuid ei ole.

Ettevõtte börsiteate kohaselt on börsilt lahkumist soovitanud kümmekond erinevat riskikapitali investorit Jaapanist, Saudi-Araabiast, USA-st ja mujalt maailmast. Clevoni juhtkonna hinnangul on just börsil noteerimine uute investorite leidmise suurimaks takistuseks.

Clevon on teinud oma aktsionäridele ettepaneku börsil noteerimise lõpetamiseks, mille peab veel ka heaks kiitma Tallinna börsi noteerimiskomisjon. Aktsiad jäävad börsil kaubeldavaks viimase kauplemispäevani, misjärel on võimalik aktsiaid võõrandada börsiväliselt.

Clevoni aktsia hind kukkus teate esitamise järel kivina. Kui hommikul alustas aktsia 0,93 eurol, siis lõunaks kukkus see 0,42 euro tasemele. Aktsiate avaliku esmapakkumisel tuli Clevoni aktsia eest välja käia 1,87 eurot.

First Northilt lahkumisel ei kehti Clevoni jaoks enam turukuritarvituse määruse avalikustamiskohustused ja muud reeglid, mis kehtivad First Northil kauplemisele võetud ettevõtetele.

Clevon teenis möödunud aasta jooksul 94 420 euro suuruse käibe juures 3,3 miljonit eurot kahjumit. Ettevõtte suuromanik on Arno Kütt.