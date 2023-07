Rattavarguste arv on Harjumaal kasvanud aastaga ligi 70 protsenti

Tänavu on varastatud ligikaudu 400 ratast, neist ligi 300 Harjumaal, kus on rattavarguste arv aastaga kasvanud lausa 70 protsenti. Rattaomanikud leiavad, et lihtsam on osta uus ratas, kui oodata juhtumi lahenemist.

Politsei sõnul varastatakse rattaid enamasti Tallinna kesklinnas. "Me näeme tõusu, võrreldes siis eelmise aastaga. Meil on ikkagi Tallinna piires, Tallinna-Harju piires on tõus on ligi 70 protsenti. Ehk siis üle saja ratta on rohkem varastatud," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna uurija Kaido Atspol.

Atspoli sõnul on rattaid väga lihtne varastada. "Ehk siis rattad on nähtava koha peal, nad on tihti lukustamata või on siis hästi kehva lukuga ja neid on lihtne püüda," ütles ta.

Rattaid varastatakse peamiselt avalikest kohtadest, rattaparkidest ja trepikodadest.

Iaroslavi ratas varastati kaks nädalat tagasi tema Kalamaja kortermaja maa-alusest parklast. Kokku varastati kahe öö jooksul 10 ratast.

"Meil on mitu teooriat, kuidas vargused võisid juhtuda. Vargad võisid avada garaaži peaukse, kasutades jõudu. See uks pole füüsiliselt lukus, seda on võimalik jõuga avada. Loodan, et politsei leiab midagi. Mu ratas oli minu jaoks eriline," rääkis Iaroslav.

Etheli jalgrattas varastati tema Kristiine kortermaja keldrist, kuhu kas murti sisse või jäeti uks kogemata lahti. Juhtumist on möödas kaks kuud.

"Hakkasin ise otsima jah, kuldsest börsist, osta.ee-st, Facebook marketplace'ist, kõik sõelusin läbi ja kõik pandimajad helistasin ka läbi. Kahjuks ei leidnud ja politsei ka ei leidnud," rääkis Ethel.

Politsei sõnul on tüüpiline, et rattaomanik ostab endale uue ratta, sest juhtumite lahendamisega läheb kaua aega. "Kuna ma sõidan väga palju rattaga, tööle ja niisama, mulle väga meeldib, siis ma ei suutnud väga kaua ilma rattata elada. Ostsin põhimõtteliselt nädal aega hiljem uue ratta," ütles Ethel.

Politseitöös on põhirõhk ennetustegevusel. Näiteks on algatatud kampaania "Lukusta või kaota", et tõsta rattaomanike teadlikkust varastamise kohta.

"Paraku on niimoodi, et ega me neid rattaid väga palju kätte ei saa. Pigem me saame rohkem neid isikuid, kes võib-olla varastavad, aga rattad lähevad edasi, müüakse edasi ja need lähevad uutele omanikele," ütles Atspol.