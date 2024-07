Tänavu suvel on varguseid mullusest vähem olnud

Varguste arv on võrreldes koroonaeelse ajaga kasvanud, samas on tänavune suvi olnud siiski seni rahulikum kui eelmisel aastal. Kergemaid vargusi pannakse enamjaolt toime toidu-, riide- ja kosmeetikapoodides ning raskemad vargused on enamasti seotud elamutesse sissemurdmisega.

Politsei statistika järgi pannakse enim vargusi toime kaubanduses, kõige vähem varastatakse avalikus linnaruumis. Ühe kuu lõikes on keskmiselt 739 vargusjuhtumit.

"Märkimisväärne osa ehk 69 protsenti vargustest on toime pandud kaubandusettevõtetest – need on kauplused, kaubamajad, kioskid, tanklad. Järgnevad avalikus kohas toime pandud vargused, neid on 11 protsenti. Kolmandal kohal võibki välja tuua eramud – need on korterid, kuurid, aidad, eraterritoorium," selgitas politsei- ja piirivalveameti (PPA) ida-harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater.

G4S-i kommunikatsioonijuhi Maxim Tuule hinnangul on varguste arvu suurenemine tingitud eeskätt majanduslangusest.

"Üheksandat kvartalit ju majanduslangus Eestis on, töötute arv on kasvanud – ligi 60 000 töötut – ja me peame arvestama, et see töötuse määr on püsinud juba pikemat aega. See tähendab, et osad inimesed lähevad taas tööle, osad uued töötud tekivad ja sinna hulka on nüüd arvatavasti sattunud ka rohkem neid inimesi, kes on selle toimetulekupiiri peal ning seetõttu võib-olla satuvad ka halvale teele," selgitas ta.

Suuremat muret põhjustavad ka G4S-ile üldiselt kauplusteketid, kuhu turvafirma saab iga päev palju väljakutseid.

"Võin öelda, et meie suur patrullekipaažide kollektiiv on pidevalt töös, väljasõite on iga päev mitu korda. Kaupluste varguste arv on viimase nelja aasta jooksul tõusnud lausa 100 protsenti ja kahjuks see trend jätkub," ütles Tuul.

Kaubamaja juhi Erkki Lauguse sõnul on ka nende ettevõte pidanud varastega senisest rohkem kokku puutuma.

"Viimase aasta jooksul statistika ütleb, et me peame iga päev kinni ühe varga, mida on tegelikult kolm korda rohkem kui kaks aastat tagasi, nii et see ise näitab, kuidas probleem on ajas muutunud. /.../ Kõige atraktiivsemad meie vaates on kindlasti moekaubad, kosmeetika, eriti just kosmeetika ja kindlasti on vargusi palju ka toidumaailmas," rääkis Laugus.

Kuigi tänavu kevadel oli üldine varguste arv endiselt tõusuteel, siis võrreldes mullusega on suveperioodil säärase kuritegevuse hulk siiski langenud.