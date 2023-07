Ots: meremissioon ei leidnud Estonia lõppraportit ümber lükkavaid tõendeid

Kas te usute, et nüüd saate lõplikud vastused, mis veenavad ka viimseid vandenõuteoreetikuid?

Ma väga loodan seda, sest mereuuringud läksid ju edukalt. Ja kui me pöörame aega tagasi, siis tänased uuringud algasid ju sellepärast, et 2020. aastal leiti, et Estonia pardas on suur auk ja seda auku tuli nüüd põhjalikult uurida. Me saime selle augu juurest metalli väljalõike, meil õnnestus isegi robotiga sõita Estonia vraki sisse, väljastpoolt kõiki neid kohti seal põhjalikult vaadata, filmida. Ma loodan, et me saame vähemalt sellele nüüd kindla vastuse. Ja kuna meil on ka muid asitõendeid, siis ma tõesti loodan, et me saame anda lõplikud täpsed vastused hukkumise kohta.

Lõppraport küll alles valmib, aga kas midagi kindlat saab juba ka praegu öelda – näiteks välistada Ufod ja allveelaevad?

Ütleks niimoodi, et nii palju kui me nüüd käisime meremissioonil, siis ma võin küll öelda, et me ei leidnud ühtegi tõendit, mis ütleks, et ametlik raport oleks vale. Me ei leidnud seal näiteks lõhkeaine jälgi. Mis on kas või väga selge tõend, et kui meil õnnestus väljastpoolt sõita autotekile, vaadata just selle augu juurest, kuidas näiteks last paikneb, kuidas autod paiknevad, kuidas on muu olukord, me küll ei näinud seal mingeid lõhkeaine jälgi, ei näinud ka, et oleks mingisugune muu objekt sinna sisse sõitnud. Nii et selles suhtes ma arvan, et tänase teadmise juures küll ei oska midagi uut juurde öelda.

Millal teie lõppraport valmib ja eeldatavalt kinnitab senist teooriat?

Me tahame lõppraporti teha põhjalikult ja pigem võtta natukene rohkem aega kui kiirustada. Meil on kavas järgmisel aastal teha laeva digitaalne mudeldamine, et täpselt digitaalselt välja arvutada, kuidas laeva uppumine toimus. Ma arvan, et see peaks tänase arvutustehnoloogia juures väga täpsed vastused andma.

Aga mitte enne järgmist aastast siis?

Ma loodan, et me saaksime selle digitaalse mudeli valmis järgmise aasta jooksul. Ja lõppraport, ma julgeks küll lubada, enne järgmise aasta lõppu, enne 2025. aastat ei valmi.

Üles tõstetud vöörirambil on kindlasti paljudele emotsionaalselt suur tähendus. Mida sellega edasi peaks tegema?

Mina annaksin ta Meremuuseumile. Loomulikult on see valitsuse otsustada, kuna Meremuuseum on ju valitsuse rahastatav asutus. Loomulikult siis see sõltub nendest, mida nad tahavad rambiga teha.

Kui küsida minu isiklikku seisukohta, siis jah, 30 aastat on möödas, aga see õnnetus on ikkagi veel liiga värske ja liiga kurb sündmus väga paljudele inimestele, et mina seda veel muuseumieksponaadiks praegu ei soovitaks panna.

Estonia huku uurimiskomisjoni lõppraporti järgi uppus laev projekteerimisvigade tõttu: visiiri kinnitused olid liiga nõrgad ja purunesid suurte veemasside löökide tõttu ning ramp oli seotud visiiriga.