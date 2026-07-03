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Ilja: tegime avalduse politseile, et uurida võimalikku korruptsiooni Estonias

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja sõnas reedel, et seoses meedias avaldatud süüdistustega otsustas Estonia nõukogu korraldada siseauditi ning esitada politseile avaldus ja alustada võimaliku korruptsiooni uurimist rahvusooperis.

"Kõige tõsisem süüdistus, mis oli ka kirjas Eesti Ekspressi pealkirjas, et rolle saab rahvusooper Estonias raha eest. Siin ma võin öelda niipalju, et lisaks kõigele sellele, mis võib-olla meedias on ka juba kõlanud, otsustas nõukogu veel omalt poolt tellida siseauditi, et see probleem põhjalikult läbi uurida ja 1. juulil tegi rahvusooper vastava avalduse ka politseile, et seda võimalikku korruptsioonijuhtumit põhjalikult uurida," lausus Ilja.

Nõukogu esimees tõdes ka, et välismaal elavate eestlastest ooperilauljate ja juhtkonna vahel on probleeme ning plaanitakse mõelda lahendusi, kuidas tulevikus probleeme vältida.

"Kuidas see koostöö muutuks paremaks, kuidas neid meie jaoks väga olulisi lauljaid kaasata rahvusooper Estonia etendustesse siis tihedamalt rohkem," sõnas Ilja.

Nõukogu otsustas teha ka juhtkonnale ettepaneku luua teatud süsteemid,
mis aitaksid kindlustada töökeskkonna vastavust tänapäevastele nõuetele.

Eesti Ekspressi ja LP andmetel kurdavad estoonlased juba pikemat aega halva õhkkonna pärast rahvusooperis. Solistide usaldusisiku Heldur Harry Põlda sõnul on pinged ja üleüldine usaldamatus kuhjunud ning sellest on korduvalt juhtkonnale teada antud.

"Ütleme, et tühjast kohast ma lipsuga siin ei seisa. Tõesti on olnud aastate jooksul küllalt pingeid, meil on olnud omavahelisi draamasid. Oli õhkõrn lootus, et ehk saab see lahendatud nelja seina vahel, aga kuna see jõudis avalikkuse ette, peame seda mõlemal frondil lahendama," lausus Estonia solistide usaldusisik Heldur Harry Põlda.

Näiteks heitsid kooriartistid dirigent Heli Jürgensonile ette tõsist töökiusu, mistõttu on dirigendi tööleping tänaseks rahvusooperiga lõppenud.

"Meile see on delikaatne küsimus ja me seda meedias ei kommenteeri," sõnas Estonia peadirektor Ott Maaten "Aktuaalsele kaamerale".

Mitu Eesti tippartisti, kes praegu töötavad välismaal, on süüdistanud teatri koosseisude planeerijat Helen Lepalaant korruptiivses rollijagamise poliitikas, mille tulemusel tõrjutakse artiste koduteatrist eemale.

"See on tõesti väga ränk süüdistus olnud ja me oleme seda tegelikult võtnud väga tõsiselt. Et see meediast tulnud süüdistus korruptiivsuse osas, me sellega tegeleme ja tänase seisuga me oleme andnud avalduse politseisse, oleme käivitanud sisekontrolli. Samuti politsei uurimine käivitub kohe ja me tahame jõuda väga-väga kristallselge lahenduseni," ütles Maaten.

Estonia nõukogu erakorraliselt koosolekult ootasid töötajad konstruktiivseid samme töörahu taastamiseks.

"Proovime võimalikult kiiresti ja ökonoomselt selle ära lahendada, et oleks rahu ja hea töökeskkond, kus lõpuks toimetada. Tegemist on kunstiliste inimestega ja meil on vaja sisemist rahu, et oma kunsti ellu viia," lausus Põlda.

25. juunil kirjutas Ekspress, et rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti ooperisolist  Monika-Evelin Liiv kirjutas rahvusooper Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmetele kirja, milles leidis, et välismaal karjääri tegevaid eesti tippsoliste ei soovita rahvusooperisse esinema.

Selle põhjuseks on Liivi sõnul asjaolu, et teatri casting director ehk koosseisude planeerija Helen Lepalaan annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Seepärast ei ole ka teatris esinenud paljud välismaal tuntuse saavutanud ooperiartistid.

Peadirektor Ott Maaten kinnitas seepeale, et laulutundide eest maksvate solistide eelistamise süüdistust kontrollib Estonia tõsiselt.

Sel nädalal ilmus aga lehes lugu pingetest Estonia ooperikooris. Lehe väitel sundis rahvusooperi juhtkond päevapealt lahkuma ooperi peakoormeistri Heli Jürgensoni, sest osa koorist polnud nõus enam temaga koos töötama.

Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja kirjutas sel nädalal ERR-i portaalis ilmunud arvamusloos, et rahulolematust ja pingeid organisatsioonis on olnud juba pikemat aega, kuid ta ei taanda praegust olukorda üksikutele sündmustele ega isikutele. Ilja sõnul on rahvusooperi ees seisvate probleemide peapõhjus teatri rahastuse järjepidev mahajäämus, mis mõjutab kogu teatrit, soliste, koori, orkestrit, balletitruppi ja tugipersonali ning seab piirid ka repertuaari kujundamisele ning külalissolistide hulgale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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