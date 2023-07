USA presidendiks kandideeriv DeSantis kärpis kolmandiku kampaaniatiimist

USA vabariiklasest presidendikandidaat kärpis märgatavalt oma kampaaniameeskonda. Peale DeSantise kandideerib vabariiklaste ridades ka Donald Trump, kelle toetus erakonna valijate seas on kõrgem.

Florida osariigi vabariiklasest kuberner Ron DeSantis vabastas töölt ligikaudu kolmandiku oma presidendikampaaniaga tegelevast meeskonnast. Kärped puudutavad kokku 38 töötajat. DeSantise kampaaniameeskona juht Generra Peck teatas, et kärped aitavad Florida kuberneril võita vabariiklaste eelvalimised ja alistada USA presidendivalimistel ametis oleva Joe Bideni.

Politico hinnangul on kärped vajalikud ka DeSantise kampaaniakulude kontrolli all hoidmiseks. DeSantise kampaaniameeskond teatas hiljuti, et nad kogusid annetajatelt selle aasta teises kvartalis 20 miljonit dollarit.

Peale Ron DeSantise on vabariiklaste ridades USA presidendiks kandideerimas ka endine president Donald Trump. Mõlemad mehed on teineteist avalikult kritiseerinud.

Hiljutise Reutersi tellitud küsitlusuuringu kohaselt toetab vabariiklaste valijatest 47 protsenti Donald Trumpi ja 19 protsenti Ron DeSantist. Veel juunis toetas Trumpi 43 protsenti vabariiklaste valijatest. Endist biotehnoloogia sektori ettevõtte tegevjuhti Vivek Ramaswamyt toetab üheksa protsenti vabariiklaste valijatest ning endist USA asepresidenti Mike Pence'i seitse protsenti.

Sama küsitlusuuringu kohaselt edestaks demokraadist Joe Biden presidendivalimistel Donald Trump saades 37 protsenti Trumpi 35 protsendi vastu. Samas ütles tervelt 28 protsenti valijatest, et nad polnud kindel, kelle poolt nad valimistel hääletavad.