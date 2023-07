Suri Sinead O'Connor

Laulja surmast teatas ajaleht The Irish Times, vahendas Reuters.

Sinead O'Connor sündis 8. detsembril 1966. aastal. Globaalse tuntuse saavutas ta looga "Nothing Compares 2 U". Laul jõudis 1990. aastal mitme lääneriigi edetabelis esikohale.

2021. aastal teatas Sinead O'Connor, et on otsustanud muusika tegemisega lõpparve teha.

Esimest korda avaldas ta muusikat 1987. aastal, mil ilmus "The Lion and the Cobra". Kokku on O'Connor andnud välja kümme stuudioalbumit.