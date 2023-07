Süsteemiarhitekt on Harno noortele plaanitava veebilehe suhtes kriitiline

Haridus- ja noorteamet plaanib luua 275 000 euro eest platvormi noorte kaasamiseks kohalike omavalitsuste tegevusse. Süsteemiarhitekt Andres Küti sõnul minnakse sisulist probleemi IT-lahendusega lahendama ning see on tüüpiline ja halb praktika. Haridusministeerium sellest loobuda ei kavatse.

Haridus- ja noorteameti loodav platvorm on ameti kirjeldusel mõeldud noortele vanuses seitse kuni 26, kes esitavad platvormile ideid ja märgivad teiste omi meeldivaks. Kui teema kogub piisavalt meeldimisi, siis hakkaks vastav omavalitsus seda arutama.

"Need teemad võivad olla tõesti seinast-seina. Need võivad olla seotud sellega, et näiteks liikumispuudega noored ei saa kuskile ligi kohalikus omavalitsuses. See võib olla ka seotud mõne jalgrattateega, mida soovitakse juurde. Aga see võib olla seotud ka välijõusaaliga või, miks mitte, mõni omaalgatuslik projekt," selgitas haridus- ja noorteameti valdkonnajuht Roger Tibar.

Rahastus tuleb Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmeetmest. Lõviosa 275 000-eurosest eelarvest läheb veebikeskkonna arendusele.

"Enne seda, kui me hanke üles panime, me natuke arutasime ka ekspertidega, mis see summa umbes võib olla ja öeldigi, et selliste suuremahuliste arenduste puhul see pole isegi kõige suurem summa, mis sinna võiks kuluda," ütles Tibar.

Süsteemiarhitekt Andres Kütt leiab, et projektis keskendutakse liialt kulukatele tehnilistele lahendustele.

"Ükski IT-inimene, kellega ma olen rääkinud, ei ole leidnud, et see võiks üldse nii palju maksta. /.../ Me üritame minna lahendama mingisugust sisulist probleemi IT-lahendusega. See on hästi tüüpiline ja hästi halb praktika," rääkis Kütt.

"Kuidas te panete ühte keskkonda tööle seitsme-aastase ja 26-aastase? Nagu internetis keegi tabavalt väljendas, et nagu peitusemängust ülikooliõpinguteni saavad probleemid olema inimestel," kommenteeris ta.

"See keskkond ehitatakse valmis, aga mis edasi saab? Keegi peab seda haldama hakkama, sinna sisu tootma, vaatama, et keegi seal roppusi ei räägiks," lisas Kütt.

Rahandusminister Mart Võrklaeva arvates tuleks projekti sisu ja eelarve üle vaadata.

"Jäi see silma ja tõsi, sai haridusministrile sõnum saadetud, et ehk tasuks sinna sisse vaadata. /.../ Hirm ongi see, et ei aita see seda omavalitsust ega kõneta ka noort. Olgu see välisvahenditest, olgu see riigi raha, me peame vaatama, et seda kasutataks võimalikult tõhusalt," ütles ta.

Haridusministeerium keeldus intervjuudest "Aktuaalsele kaamerale", kuid ütles, et vaatavad üle projekti tegevuste maksumuse ja sisu.