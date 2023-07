Noori hakatakse kaasama kuni 275 000-eurosel veebilehel

Noored, kelle päevi täidavad praegu peitusemäng, ülikooliõpingud ja kõik muu, mis ühe 7–26-aastase ellu ära mahub, saavad peagi uue veebilehe. Just sellele sihtgrupile tellib haridus- ja noorteamet keskkonna, kus nad saavad oma mõtteid ja ideid avaldada.

"Ja loodetavasti näha, kuidas nende ideed päriselt ellu rakenduvad," lisas ameti noorte valdkonna digihüppe projektijuht Roger Tibar. Ta selgitas, et häid mõtteid võib pakkuda nii enda, oma sõprade kui ka näiteks vanaema koduomavalitsuse juhtidele.

"Või siis sellises foorumilaadses keskkonnas teiste esitatud mõtetele kaasa rääkida," lisas Tibar. "Ja kui noor on juba 13-aastane, on tal võimalik ka kasutaja luua ja seal meeldib-ei meeldi funktsiooniga olemasolevaid ideid hinnata. Et omavalitsused näeksid, millised ideed on noorte jaoks põnevamad ja millised vähempõnevad."

Seda võimalust kirjeldades tõi Tibar näiteks rahvaalgatus.ee veebilehe. Kui rahvaalgatuse platvormilt saadetakse populaarsemad mõtted otse Toompeale, siis noorte lehelt liiguks asjad omavalitsuse nimetatud kontaktisikule.

"Kui me seni oleme omavalitsustega suhelnud, siis ühest küljest nad küll muretsesid, et kas sellist võimekust on, et inimest selle jaoks tööle panna," tunnistas Tibar. "Aga kui omavalitsusel on vähegi valmidust täiendavalt noori kaasata, siis me näemegi, et see keskkonna kaudu tagasisidestamine võiks olla lahendus, kus noor inimene tunneb, et esiteks tema ideedest hoolitakse ja teiseks ta saabki tagasisidet."

Tibari sõnul töötaks platvorm ka teistpidi. Nii et omavalitsus, koolijuht või huvikeskus saaks seal noorte käest nõu küsida. "Näiteks pannakse kaheks nädalaks üles, et me tahame kooli sisehoovi rekonstrueerida ja mis ideed teil on," pakkus Tibar. "Mida te tahaksite, et meie koolihoovis oleks rohkem? Või mõnes pargis?"

Olemasolevad platvormid 7–26-aastaseid ei kõneta

Uus veebileht peaks valmima tuleva aasta aprilliks. Hanke eeldatavaks maksumuseks hindab haridus- ja noorteamet 275 000 eurot.

Roger Tibari sõnul kaaluti ka seda, kas moel või teisel saaks noorte kaasamiseks kasutada mõnda olemasolevat platvormi. Läinud aastal koguti asja arutama 60 noort ning üheskoos leiti, et petitsioon.ee, rahvaalgatus.ee ega eelnõude infosüsteem selleks ei sobi.

"Me nägime, et olemasolevad keskkonnad ühe külje alt ei ole piisavalt seksikad või vastuvõetavad noorele inimesele, et nad ei tunne ennast seal ära. Teise külje alt on need keerulised," rääkis Tibar ning märkis, et tänastes formaatides kaasarääkimiseks tuleb end mobiil-ID abil autentida.

"Meie loodavas keskkonnas noorel autentimise piiranguid ei ole," lubas Tibar. "Kasutaja loomine saab olema võimalikult lihtne ja võimalikult väheste andmetega. Ainult omavalitsus on põhimõtteliselt vaja ära märkida."

Tibar tõdes, et nõnda avarate kasutusvõimalustega veebilehel tuleb esialgu silma peal hoida, et keegi sinna midagi vulgaarset ei lisaks või et poliitikud seda oma huvides ära ei kasutaks.

"Selle jaoks on haridus- ja noorteameti noorteosakonnas ka eksperdid olemas, kelle tööaega osaliselt saab planeerida," rääkis Tibar.

Viie aastaga poolte omavalitsusteni

Roger Tibari kinnitusel ei tehta veebilehte aastaks-paariks. Ka projekti edu üks mõõdupuu on seatud viie aasta kaugusele.

"Pooltes omavalitsustes võiks olla ideid esitatud ja ka tagasisidet saadud" rääkis Tibar. "Kui see on nii viis aastat pärast veebilehe valmimist, siis me oleme väga rahul."

Uue veebilehe külastajate või püsikasutajate arvule mingeid sihte ei seatud. Tibari kinnitusel ei küsitud neid numbreid ka siis, kui projekti rahastamise üle otsustati.

"Meil on oluline lihtsalt see keskkond aprilli lõpuks valmis saada ja peale seda tagada, et see võiks olla üleval mitmeid aastaid," sõnas Tibar.

Riigihanke juures olevad dokumendid viitavad 2018. aastal tehtud uuringule, kus märgitakse, et praegused kaasamise vormid hõlmavad vaid kümnendikku noortest ning suur osa noortest jääb sootuks kaasamata.

Roger Tibar märkis, et kui õpetajad uut platvormi näiteks ühiskonnaõpetuse tunnis kasutama hakkavad, võiks sealt paari aasta jooksul läbi käia kuni neljandik sihtgrupist.

Kusjuures õpetajate tugi ja autentimiskohustuse puudumine pole ainus, mis 7-26-aastaseid noori võiks meelitada. Tibar selgitas, et olemasolevatest platvormidest eristab uut veebilehte ka noortepärasem disain ehk see, millises värvigammas ja kujunduses infot esitatakse.

Veebilehe tõmbenumbri jaoks andis aga inspiratsiooni populaarne kohtingurakendus Tinder, kus meeldivaid näopilte saab libistada ekraani paremasse, ebameeldivaid näopilte vasakusse äärde.

"Miks mitte samalaadset lahendust tuua teise platvormi, kus sa svaibid (libistad sõrmega – toim.) paremale-vasakule, kas sulle esitatud idee meeldib või ei meeldi," selgitas Tibar.