Nigeri sõjaväelased teatasid president Bazoumi valitsuse kukutamisest

Bazoumi peeti kolmapäeval tema ametlikus elukohas kinni.

"Meie ehk kaitse- ja julgeolekujõud oleme otsustanud teha lõpu president Bazoumi režiimile," ütles kolonel Amadou Abdramane, keda ümbritsesid pöördumise ajal veel üheksa mundris sõdurit.

Sõjaväelased lisasid, et kõikide institutsioonide töö riigis peatatakse, piirid suletakse ja liikumiskeeld on kehtestatud edasiste teadeteni.

USA nõudis juba kolmapäeval Nigeri presidendi Bazoumi vabastamist.

"USA on sügavalt mures tänaste arengute pärast Nigeris," teatas Valge Maja.

Niger on Malist idas paiknev Aafrika riik, mille pindala on 1,27 miljonit ruutkilomeetrit ja kus on umbes 25 miljonit valdavalt moslemist elanikku. Suures osas Sahara kõrbes paiknev ja Nigeri jõe järgi nime saanud riik on üks maailma kõige vaesemaid, selle majandusest moodustab suurima osa põllumajandus ja karjakasvatus, kuid riigis on ka väga suured uraanivarud.

ERR kirjutas teisipäeval, et Eesti kaitseministeerium saatis kooskõlastusringile riigikogu otsuse eelnõu, mis annab kaitseväele õiguse lähetada kuni viis kaitseväelast Euroopa Liidu sõjalisele missioonile Nigerisse.

Euroopa Liidu sõjaline partnerlusmissioon Nigeris (EUMPM Niger) käivitati 20. veebruaril 2023. See on mitte täidesaatev missioon strateegilise eesmärgiga arendada Nigeri relvajõudude võimekust, et need suudaks paremini ohjeldada terroristlikke rühmitusi ja kaitsta kohalikke elanikke.