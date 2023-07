Pevkur: enne Nigeri olukorra selginemist Eesti sinna oma sõdureid ei saada

"Mõni aeg tagasi palus Nigeri valitsus Euroopa Liidult missiooni ja meie ettepanek oli liituda EL-i missiooniga, mis Nigerisse võiks minna. Eilsed ja tänaöised arengud Nigeris sunnivad meid natuke pidurit tõmbama," ütles Pevkur neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kaitseministri sõnul on Eesti oma partneritega lähedases kontaktis, et aru saada, mis seal tegelikult toimub. Pevkur tunnistas, et praegu Nigerist laekuv info on vastukäiv. "Info vajab settimist," tunnistas ta.

Kaitseministeerium saatis hiljuti kooskõlastusringile riigikogu otsuse eelnõu, mis annab kaitseväele õiguse lähetada kuni viis kaitseväelast Euroopa Liidu sõjalisele missioonile Nigerisse. Euroopa Liidu sõjaline partnerlusmissioon Nigeris (EUMPM Niger) käivitati 20. veebruaril 2023. See on mitte täidesaatev missioon strateegilise eesmärgiga arendada Nigeri relvajõudude võimekust, et need suudaks paremini ohjeldada terroristlikke rühmitusi ja kaitsta kohalikke elanikke.

Pevkur ütles neljapäeval, et on nüüd valmis selle algatuse tagasi võtma.

"Minu poolt on valmisolek see eelnõu kohe kooskõlastuselt maha võtta, kui selgub, et Nigeri võimud ei soovi Euroopa Liitu missioonile. Kõikide missioonide puhul, nagu ikka eeldus on, et vastuvõttev riik soovib seda missiooni. Ja kuna seal on olukord segane, siis peame selle info ära ootama," rääkis ta.

Niger on Aafrika Saheli piirkonna riik, millest mitmes on jõuliselt tegutsemas islamistid, kes ohustavad nende riikide julgeolekut ja stabiilsust.

Kaitseministeeriumi koostatud taustainfos leiti, et koostöö Nigeriga sobib julgeolekuolukorra stabiliseerimise operatsiooniks hästi, sest Niger on võrreldes teiste piirkonna riikidega poliitiliselt stabiilne. Viimane riigipööre toimus Nigeris 2010. aastal, aga alates 2011. aastast on riiki juhtinud vabade valimiste tulemusena sündinud demokraatlikud valitsused. Niger on näidanud ka üles soovi ja tahet julgeolekuolukorda parandada, mille tõestuseks on valitsuse saadetud kutsekiri Euroopa Liidu missiooni käivitamiseks.

Missiooni tähtsaimateks elementideks oleks väljaõpe, varustuse ja infrastruktuuri arendamine ning selleks ehitataks üles Nigeri relvajõudude tehnikute väljaõppekeskus, antakse Nigeri relvajõududele spetsiifilist väljaõpet ja loodaks Nigeri relvajõududele uue side- ja juhtimistoetuse pataljon.

Missioonile lisanduks ka 70 miljoni euro väärtuses Euroopa Rahurahastu nii surmavaid kui ka mittesurmavaid abimeetmeid.