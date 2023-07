Euroopa Liit peatas koostöö Nigeriga

Kolmapäeval riigipöörde korraldanud sõjaväejuhid kuulutasid reedel uueks riigipeaks kindral Abdourahamane Tiani, tagandades president Mohamed Bazoumi.

EL, USA ja teised riigid on nõudnud Bazumi tingimusteta vabastamist kinnipidamiskohast ja demokraatliku korra taastamist riigis.

"Lisaks eelarvetoetuse kohesele lõpetamisele peatatakse määramata ajaks kõik julgeolekualased koostööaktsioonid, mis jõustuvad kohe," ütles Borrell oma avalduses.

Niger on peamine läänepoolse abi saaja ja Euroopa Liidu peamine partner Sahara-tagusest Aafrikast pärit ebaseadusliku rände ohjeldamisel. EL-il on Nigeris ka väike arv sõdureid sõjalise väljaõppemissiooni jaoks. Euroopa Liidu sõjalise missiooniga liitumist kaalus ka Eesti, kuid kaitseminister Hanno Pevkur ütles neljapäeval, et seni, kuni riigis saatuse kohta pole selgust, ei ole Eesti kaitseväelaste saatmine sinna päevakorras.

Euroopa Liit on eraldanud oma eelarvest 503 miljonit eurot (554 miljonit dollarit) Nigeri valitsemise, hariduse ja jätkusuutliku majanduskasvu parandamiseks aastatel 2021–2024, seisab EL-i veebisaidil.